https://ria.ru/20240326/armeniya-1935784111.html

В Кремле надеются, что Ереван будет нацелен на развитие отношений с Россией

В Кремле надеются, что Ереван будет нацелен на развитие отношений с Россией - РИА Новости, 26.03.2024

В Кремле надеются, что Ереван будет нацелен на развитие отношений с Россией

Москва надеется, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития отношений с РФ, и нынешний сложный период двусторонних отношений будет... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:15

2024-03-26T00:15

2024-03-26T00:15

россия

дмитрий песков

в мире

армения

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва надеется, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития отношений с РФ, и нынешний сложный период двусторонних отношений будет успешно пройден, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдем", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20240326/kavkaz-1935783691.html

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армения

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Алексей Калабанов

россия, дмитрий песков, в мире, армения