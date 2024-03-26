https://ria.ru/20240326/armeniya-1935784111.html
В Кремле надеются, что Ереван будет нацелен на развитие отношений с Россией
В Кремле надеются, что Ереван будет нацелен на развитие отношений с Россией - РИА Новости, 26.03.2024
В Кремле надеются, что Ереван будет нацелен на развитие отношений с Россией
Москва надеется, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития отношений с РФ, и нынешний сложный период двусторонних отношений будет... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:15
2024-03-26T00:15
2024-03-26T00:15
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва надеется, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития отношений с РФ, и нынешний сложный период двусторонних отношений будет успешно пройден, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдем", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20240326/kavkaz-1935783691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире, армения
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Армения
В Кремле надеются, что Ереван будет нацелен на развитие отношений с Россией
В Кремле надеются, что в Ереване возобладает воля на развитие отношений с РФ