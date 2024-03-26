https://ria.ru/20240326/arkhangelsk-1935814368.html

Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО

Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО - РИА Новости, 26.03.2024

Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО

Губернаторский центр в Архангельской области приобрел по просьбе одного из бойцов десять термозащитных тентов, которые изготавливаются в Северодвинске и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:25

2024-03-26T09:25

2024-03-26T09:25

надежные люди

архангельская область

северодвинск

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мар – РИА Новости. Губернаторский центр в Архангельской области приобрел по просьбе одного из бойцов десять термозащитных тентов, которые изготавливаются в Северодвинске и позволяют защищать людей и объекты от БПЛА, они будут отправлены в зону СВО в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале штаба "Вместе мы сильнее". "По заказу бойца из воинской части 95410 Губернаторским центром Архангельской области были приобретены 10 термозащитных тентов. Они изготавливаются предпринимателем из Северодвинска и позволяют маскировать объекты на местности от БПЛА, применяются в качестве накидки для укрытия транспорта и вооружения", - говорится в сообщении. Как отметили в штабе, любое передвижение в зоне боевого контакта или в ближнем тылу практически всегда отслеживается противником различными средствами, как визуального, так и теплового контроля. В ночное время, как правило, наблюдение осуществляется с БПЛА, имеющих тепловизионные камеры, а также с помощью ручных или стационарных тепловизоров. Термозащитные тенты позволят укрыться от наблюдения противника. Они будут переданы военнослужащим с колонной груза от Губернаторского центра.

https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934933508.html

архангельская область

северодвинск

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

архангельская область, северодвинск, архангельск