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Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО - РИА Новости, 26.03.2024
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09:25 26.03.2024
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Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО
Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО
Губернаторский центр в Архангельской области приобрел по просьбе одного из бойцов десять термозащитных тентов, которые изготавливаются в Северодвинске и... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:25
2024-03-26T09:25
надежные люди
архангельская область
северодвинск
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мар – РИА Новости. Губернаторский центр в Архангельской области приобрел по просьбе одного из бойцов десять термозащитных тентов, которые изготавливаются в Северодвинске и позволяют защищать людей и объекты от БПЛА, они будут отправлены в зону СВО в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале штаба "Вместе мы сильнее". "По заказу бойца из воинской части 95410 Губернаторским центром Архангельской области были приобретены 10 термозащитных тентов. Они изготавливаются предпринимателем из Северодвинска и позволяют маскировать объекты на местности от БПЛА, применяются в качестве накидки для укрытия транспорта и вооружения", - говорится в сообщении. Как отметили в штабе, любое передвижение в зоне боевого контакта или в ближнем тылу практически всегда отслеживается противником различными средствами, как визуального, так и теплового контроля. В ночное время, как правило, наблюдение осуществляется с БПЛА, имеющих тепловизионные камеры, а также с помощью ручных или стационарных тепловизоров. Термозащитные тенты позволят укрыться от наблюдения противника. Они будут переданы военнослужащим с колонной груза от Губернаторского центра.
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архангельская область, северодвинск, архангельск
Надежные люди, Архангельская область, Северодвинск, Архангельск
Термозащитные тенты местного производства отправят из Архангельска на СВО

Из Архангельска на СВО отправят термозащитные тенты

© Фото : Штаб "Вместе мы сильнее" Архангельской областиТермозащитные тенты местного производства для бойцов СВО из Архангельска
Термозащитные тенты местного производства для бойцов СВО из Архангельска - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Штаб "Вместе мы сильнее" Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мар – РИА Новости. Губернаторский центр в Архангельской области приобрел по просьбе одного из бойцов десять термозащитных тентов, которые изготавливаются в Северодвинске и позволяют защищать людей и объекты от БПЛА, они будут отправлены в зону СВО в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале штаба "Вместе мы сильнее".
"По заказу бойца из воинской части 95410 Губернаторским центром Архангельской области были приобретены 10 термозащитных тентов. Они изготавливаются предпринимателем из Северодвинска и позволяют маскировать объекты на местности от БПЛА, применяются в качестве накидки для укрытия транспорта и вооружения", - говорится в сообщении.
© Фото : Штаб "Вместе мы сильнее" Архангельской областиТермозащитные тенты местного производства для бойцов СВО из Архангельска
Термозащитные тенты местного производства для бойцов СВО из Архангельска - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Штаб "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Термозащитные тенты местного производства для бойцов СВО из Архангельска
Как отметили в штабе, любое передвижение в зоне боевого контакта или в ближнем тылу практически всегда отслеживается противником различными средствами, как визуального, так и теплового контроля. В ночное время, как правило, наблюдение осуществляется с БПЛА, имеющих тепловизионные камеры, а также с помощью ручных или стационарных тепловизоров. Термозащитные тенты позволят укрыться от наблюдения противника. Они будут переданы военнослужащим с колонной груза от Губернаторского центра.
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Надежные людиАрхангельская областьСеверодвинскАрхангельск
 
 
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