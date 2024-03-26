https://ria.ru/20240326/aktsii-1935918049.html
Краснов назвал промедление при деструктивных акциях скрытым соучастием
Краснов назвал промедление при деструктивных акциях скрытым соучастием - РИА Новости, 26.03.2024
Краснов назвал промедление при деструктивных акциях скрытым соучастием
Неоправданное промедление правоохранительных органов и органов власти в реагировании на деструктивные акции можно рассматривать как скрытое соучастие, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:31
2024-03-26T14:31
2024-03-26T14:31
здоровье - общество
игорь краснов
происшествия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Неоправданное промедление правоохранительных органов и органов власти в реагировании на деструктивные акции можно рассматривать как скрытое соучастие, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Как пояснил генпрокурор, "враждебные попытки втянуть россиян в деструктивные акции" и процессы не ослабевают. В пример он привел события в Дагестане в 2023 году, когда "более тысячи местных жителей откликнулись на размещенные в телеграм-каналах призывы к насилию", поступившие из-за рубежа. Аналогичные события в начале 2024 года произошли в Башкирии. "Необходимо жёстко пресекать любые подобные проявления, повысить спрос со всех субъектов профилактики за проводимую ими превентивную работу. Особое внимание обратите на деятельность органов власти и правоохранительных ведомств с точки зрения оперативности их реагирования на возникающие угрозы, в первую очередь, под воздействием национальных и религиозных факторов. Неоправданное промедление в таких случаях можно рассматривать и как форму скрытого соучастия с целью повлиять на устойчивость общественно-политической ситуации в регионе", - сказал Краснов, выступая на коллегии по итогам работы ведомства в 2023 году. Вечером 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива, они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в аэропорту.
https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906180044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, игорь краснов, происшествия, генеральная прокуратура рф
Здоровье - Общество, Игорь Краснов, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
Краснов назвал промедление при деструктивных акциях скрытым соучастием
Краснов: неоправданное промедление при деструктивных акциях напоминает соучастие
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Неоправданное промедление правоохранительных органов и органов власти в реагировании на деструктивные акции можно рассматривать как скрытое соучастие, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Как пояснил генпрокурор, "враждебные попытки втянуть россиян в деструктивные акции" и процессы не ослабевают. В пример он привел события в Дагестане в 2023 году, когда "более тысячи местных жителей откликнулись на размещенные в телеграм-каналах призывы к насилию", поступившие из-за рубежа. Аналогичные события в начале 2024 года произошли в Башкирии.
"Необходимо жёстко пресекать любые подобные проявления, повысить спрос со всех субъектов профилактики за проводимую ими превентивную работу. Особое внимание обратите на деятельность органов власти и правоохранительных ведомств с точки зрения оперативности их реагирования на возникающие угрозы, в первую очередь, под воздействием национальных и религиозных факторов. Неоправданное промедление в таких случаях можно рассматривать и как форму скрытого соучастия с целью повлиять на устойчивость общественно-политической ситуации в регионе", - сказал Краснов, выступая на коллегии по итогам работы ведомства в 2023 году.
Вечером 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива, они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в аэропорту.