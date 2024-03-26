https://ria.ru/20240326/aktivy-1935916654.html

Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей

Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей - РИА Новости, 26.03.2024

Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей

Прокуроры в прошлом году помогли вернуть в собственность государства предприятия и активы более чем на триллион рублей, доход от ряда активов направлялся ранее... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:28

2024-03-26T14:28

2024-03-26T14:28

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Прокуроры в прошлом году помогли вернуть в собственность государства предприятия и активы более чем на триллион рублей, доход от ряда активов направлялся ранее на финансирование террористической деятельности Украины, сообщил на итоговой коллегии генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Генпрокурор отметил, что в 2023 году усилия ведомства были направлены на укрепление экономической основы государства, в том числе по возвращению утраченного имущества. В судебном порядке прокуроры добились восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий, продукция которых критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики страны. "Они выбыли из собственности Российской Федерации незаконным, в том числе коррупционным путем. Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины. Исходя из реальной стоимости активов, сумма составляет более триллиона рублей", - сказал Краснов. Он поручил сотрудникам ведомства, тщательно разбираться с незаконным отчуждением предприятий и недвижимости в целях вывода активов за рубеж, в том числе в ходе банкротства; оспаривать противоправные сделки, добиваться правовой оценки действий управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, санкции в отношении россии