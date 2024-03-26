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Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей - РИА Новости, 26.03.2024
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14:28 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/aktivy-1935916654.html
Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей
Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей - РИА Новости, 26.03.2024
Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей
Прокуроры в прошлом году помогли вернуть в собственность государства предприятия и активы более чем на триллион рублей, доход от ряда активов направлялся ранее... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:28
2024-03-26T14:28
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Прокуроры в прошлом году помогли вернуть в собственность государства предприятия и активы более чем на триллион рублей, доход от ряда активов направлялся ранее на финансирование террористической деятельности Украины, сообщил на итоговой коллегии генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Генпрокурор отметил, что в 2023 году усилия ведомства были направлены на укрепление экономической основы государства, в том числе по возвращению утраченного имущества. В судебном порядке прокуроры добились восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий, продукция которых критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики страны. "Они выбыли из собственности Российской Федерации незаконным, в том числе коррупционным путем. Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины. Исходя из реальной стоимости активов, сумма составляет более триллиона рублей", - сказал Краснов. Он поручил сотрудникам ведомства, тщательно разбираться с незаконным отчуждением предприятий и недвижимости в целях вывода активов за рубеж, в том числе в ходе банкротства; оспаривать противоправные сделки, добиваться правовой оценки действий управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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экономика, россия, украина, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Санкции в отношении России
Генпрокуратура за год вернула России активы более чем на триллион рублей

Краснов: часть возвращенных активов ранее использовалась для финансирования ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Прокуроры в прошлом году помогли вернуть в собственность государства предприятия и активы более чем на триллион рублей, доход от ряда активов направлялся ранее на финансирование террористической деятельности Украины, сообщил на итоговой коллегии генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Генпрокурор отметил, что в 2023 году усилия ведомства были направлены на укрепление экономической основы государства, в том числе по возвращению утраченного имущества. В судебном порядке прокуроры добились восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий, продукция которых критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики страны.
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"Они выбыли из собственности Российской Федерации незаконным, в том числе коррупционным путем. Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины. Исходя из реальной стоимости активов, сумма составляет более триллиона рублей", - сказал Краснов.
Он поручил сотрудникам ведомства, тщательно разбираться с незаконным отчуждением предприятий и недвижимости в целях вывода активов за рубеж, в том числе в ходе банкротства; оспаривать противоправные сделки, добиваться правовой оценки действий управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей.
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