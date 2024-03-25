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Заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания о жертвах теракта - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:29 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/zasedanie-1935708221.html
Заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания о жертвах теракта
Заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания о жертвах теракта - РИА Новости, 25.03.2024
Заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания о жертвах теракта
Пленарное заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", рассказал журналистам первый вице-спикер ГД... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:29
2024-03-25T17:29
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
александр жуков
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", рассказал журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Завтра заседание начнется с минуты молчания о жертвах ужасного теракта в "Крокус сити холле", - сказал Жуков. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html
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россия, украина, александр жуков, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Александр Жуков, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания о жертвах теракта

Жуков: заседание ГД во вторник начнется с минуты молчания о жертвах теракта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы во вторник начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", рассказал журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
«
"Завтра заседание начнется с минуты молчания о жертвах ужасного теракта в "Крокус сити холле", - сказал Жуков.
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Девушка кладет мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 16
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возлагают цветы на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 16
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

Женщина у стихийного мемориала возле российского консульства в Тирасполе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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9 из 16
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 16
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
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12 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

Молодые люди возлагают цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Женщина у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Цветы и игрушки на стихийном мемориале на площади имени Ленина в Новосибирске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

Люди зажигают свечи памяти в Донецке в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 16

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 16

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Медведев выступил за ликвидацию причастных к теракту в "Крокусе"
Вчера, 12:50
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаАлександр ЖуковВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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