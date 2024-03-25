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Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:56 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935782142.html
Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту
Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту - РИА Новости, 25.03.2024
Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту
Заявление "не было, и точка", использованное госдепом США относительно причастности киевского режима к теракту в "Крокус сити холле" пришло на смену "хайли... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T23:56
2024-03-25T23:56
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
маргарита симоньян
владимир путин
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заявление "не было, и точка", использованное госдепом США относительно причастности киевского режима к теракту в "Крокус сити холле" пришло на смену "хайли лайкли" (бездоказательная формулировка highly likely, весьма вероятно), иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. &quot;Не было, и точка&quot; - новая форма доказательной базы, пришедшая на смену &quot;хайли лайкли&quot;, - написала Захарова, комментируя приведенное заявление представителя госдепартамента США.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935781793.html
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россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту

Захарова о заявлении госдепа: "не было, и точка" — новая форма доказательства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заявление "не было, и точка", использованное госдепом США относительно причастности киевского режима к теракту в "Крокус сити холле" пришло на смену "хайли лайкли" (бездоказательная формулировка highly likely, весьма вероятно), иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Не было, и точка" - новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли лайкли", - написала Захарова, комментируя приведенное заявление представителя госдепартамента США.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Генпрокуратура описала масштаб теракта в "Крокусе"
Вчера, 23:51
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе"
23 марта, 23:11
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир ПутинМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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