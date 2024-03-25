https://ria.ru/20240325/zaderzhanie-1935780093.html
В Пулково задержали автора неоднозначных высказываний о теракте в "Крокусе"
В Пулково задержали автора неоднозначных высказываний о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
В Пулково задержали автора неоднозначных высказываний о теракте в "Крокусе"
Полицейские Петербурга задержали в аэропорту "Пулково" предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-25T23:25
2024-03-25T23:25
2024-03-26T02:07
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
виталий милонов
маргарита симоньян
крокус
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Полицейские Петербурга задержали в аэропорту "Пулково" предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейские Петербурга в ходе мониторинга интернета выявили посты с высказываниями "с признаками экстремизма" и установили их автора - 41-летнего местного жителя. "Сегодня вечером в аэропорту "Пулково" сотрудники Центра "Э" задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем покинуть Российскую Федерацию. Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении. ГУМВД не приводит персональные данные задержанного, однако, по информации источника РИА Новости в экстренных службах, это Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии его посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/shatunovskaya-1935775735.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, виталий милонов, маргарита симоньян, крокус, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Виталий Милонов, Маргарита Симоньян, Крокус, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Пулково задержали автора неоднозначных высказываний о теракте в "Крокусе"
Мужа экс-директора "Новой Голландии" задержали за посты о теракте в "Крокусе"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Полицейские Петербурга задержали в аэропорту "Пулково" предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, полицейские Петербурга в ходе мониторинга интернета выявили посты с высказываниями "с признаками экстремизма" и установили их автора - 41-летнего местного жителя.
"Сегодня вечером в аэропорту "Пулково" сотрудники Центра "Э" задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем покинуть Российскую Федерацию. Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
ГУМВД не приводит персональные данные задержанного, однако, по информации источника РИА Новости в экстренных службах, это Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье.
Впоследствии его посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов
сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Жена Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.