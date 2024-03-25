https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html

Сын Младича назвал истинную цель вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах

Сын Младича назвал истинную цель вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах - РИА Новости, 25.03.2024

Сын Младича назвал истинную цель вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах

Настоящей целью вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах в 1990-е годы была не Югославия, а расширение блока на восток, к границам России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T07:23

2024-03-25T07:23

2024-03-25T16:12

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БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Настоящей целью вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах в 1990-е годы была не Югославия, а расширение блока на восток, к границам России, заявил РИА Новости Дарко Младич - сын и помощник знаменитого командующего боснийскими сербами генерала Ратко Младича. "Мой отец очень хорошо понимал, чего хочет НАТО, почему идет война на Балканах и почему Югославия была разделена", - заявил Младич-младший. Он напомнил, что его отец свою профессиональную военную карьеру провел в элитных частях Югославской народной армии и был ознакомлен с планами НАТО. "Из этих планов было ясно, что цель НАТО - не Югославия и Балканы. НАТО хотела соединить северное и южное крыло Североатлантического альянса, которые до югославского кризиса были географически разделены. Сейчас вы видите, что база НАТО в Косово и Метохии называется Bondsteel ("Скрепляющая сталь"). Они дали такое название, чтобы обозначить стальную связь, которую им удалось осуществить", - считает Младич. Официально база американского контингента США в составе международных сил KFOR в Косово и Метохии названа в честь штаб-сержанта Джеймса Бондстила (James Bondsteel), совершившего подвиг во время Вьетнамской войны. Но у сербов популярная версия, что этот персонаж был выбран исключительно из-за фамилии. База Bondsteel - вторая по величине американская база в Европе после Ramstein в ФРГ. "Ясно было, что это сделано не из-за Балкан. НАТО планировала расширяться на Восток. Россия была главной целью расширения все эти годы. Мы были в начале процесса. Мне кажется, что то, что началось в Югославии в 1991 году, сейчас завершается на Украине", - считает Дарко Младич. Он обратил внимание, что НАТО действовала по определенному плану, который начал воплощаться задолго до 1999 года - еще в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине, где и воевали отец и сын Младичи. Первые бомбардировки сербов со стороны НАТО произошли еще в начале апреля 1994 года - в соседней Боснии и Герцеговине, а точнее, в самопровозглашенной местными сербами Республике Сербской. "После того, как наши подразделения прорвали линию обороны вооруженных сил Сараево (боснийских мусульман – ред.), НАТО стала угрожать авиаударами. А так как наша армия не остановилась, они впервые нас бомбили, ограниченно, это продолжалось несколько дней… Жестокая ирония в том, что первая бомба попала на санитарную машину, которая была четко маркирована большим красным крестом. Тогда НАТО напрямую нарушила свой мандат нейтральной силы под эгидой ООН, которая должна была разделять конфликтующие стороны. Они вмешались на стороне боснийских мусульман, чтобы спасти тех от военного поражения", - отметил Младич. "Это был первый раз фактически, когда НАТО вмешалась на одной из сторон конфликта со своей авиацией и помогла остановить наше наступление, когда противник уже был поражен", - добавил он. В следующий раз НАТО вмешалась в войну в Боснии в конце августа 1995 года, когда провалилось наступление вооруженных сил боснийских мусульман. Поводом для вмешательства НАТО стал "сфабрикованный эпизод", утверждает Младич. "Наша сторона была обвинена в обстреле граждан на рынке в Сараево, хотя было ясно, что это был сфабрикованный эпизод. Наши эксперты на суде в Гааге показали, что с сербских позиций туда никак не мог попасть минометный залп из пяти снарядов калибра 120 миллиметров", - сказал Младич. Он уверен, что "НАТО к тому моменту уже несколько месяцев планировала бомбардировки - очень быстро после того инцидента они произошли". Например, американский авианосец "неожиданно" оказался у берегов Балканского полуострова почти сразу после инцидента. "Ясно, что авианосец за два дня не может прибыть из дальней части Средиземного моря в Адриатическое и начать действовать. Они нас бомбили в несколько тысяч вылетов, свыше 10 тысяч тонн бомб было сброшено на Республику Сербскую. Цель была в том, чтобы нарушить военную расстановку сил, нанести нам ущерб и помочь боснийским мусульманам. В итоге дошло до переговоров, которые завершились подписанием мирных Дейтонских соглашений в ноябре 1995 года", - напомнил собеседник агентства. С сербской стороны тогда было несколько сотен жертв, среди них большое число мирных граждан, много гражданской инфраструктуры разрушено. "Поэтому мы еще до бомбардировок Югославии 1999 года два раза ощутили на себе этот "нейтралитет" НАТО в кризисе в Боснии и Герцеговине", - подчеркнул Младич. "Все механизмы, которые они использовали в югославском кризисе, они сейчас применяют на Украине. Самый свежий пример – (президент Франции Эммануэль) Макрон вдруг выступил с безумной идеей, что НАТО должна воевать на Украине и спровоцировать третью мировую войну. Так что Россия может сделать много выводов из опыта югославского кризиса, потому что Запад повторяется. Конечно, мы – не Россия, у нас нет ваших возможностей: людских, экономических, военных. Но их методы, которые они используют на Украине, подобны тем, что применялись в нашем кризисе", - заявил Младич. Что касается самого кризиса на Украине, то его "начали не из-за Украины, а чтобы дестабилизировать Россию, чтобы Запад завладел Россией так же, как завладел бывшей Югославией", считает он. "Не могу себе представить, чтобы Россия потерпела поражение на Украине. Для меня вопрос только в том, насколько быстро можете победить и что является вашими конкретными целями в этом кризисе. Думаю, что в этом кризисе Запад может позволить себе проиграть, а вы не можете себе этого позволить. Опасаюсь, что возможность такого сценария оказала бы негативный эффект на вашу страну и вызвал нестабильность. Мне кажется, ваше руководство это распознало и теперь предпринимает меры, чтобы этого не произошло", - добавил Младич. Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ) в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства. Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

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