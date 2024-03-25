https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html

В Русском доме в Сербии объяснили, для чего войска НАТО бомбили Югославию

В Русском доме в Сербии объяснили, для чего войска НАТО бомбили Югославию - РИА Новости, 25.03.2024

В Русском доме в Сербии объяснили, для чего войска НАТО бомбили Югославию

Бомбардировки Югославии со стороны НАТО были нужны, чтобы зафиксировать победу Запада в холодной войне и для отработки технологий альянса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:56

2024-03-25T05:56

2024-03-25T05:56

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БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Бомбардировки Югославии со стороны НАТО были нужны, чтобы зафиксировать победу Запада в холодной войне и для отработки технологий альянса, заявил РИА Новости бывший военкор Первого канала, директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов. Он рассказал, что впервые приехал в Сербию вскоре после начала бомбардировок - 28 марта 1999 года. Тогда молодой журналист не мог себе представить ни масштабов будущих бомбежек, ни того, что вся его биография отныне будет связана с Сербией. "Предполагалось, что будет какая-то акция устрашения, и на этом все закончится… Первый же "Томагавк", который прилетел по Белграду, попал мне точно в голову (в переносном смысле - ред.), потому что я уже не был молодым человеком к тому времени, но как выяснилось, я был в абсолютных иллюзиях относительно того, что вообще происходит в мире. Мои представления о том, к чему мы так стремились после 1991 года, сильно пострадали от этой бомбардировки. Я относился к тому поколению людей, которые искренне верили, что наши проблемы с западной цивилизацией связаны только с нашими проблемами. Что мы не до конца освободились от "советского наследия". Что мир открыт, и нам только предстоит освоить этот открытый мир", - признался Баранов. Именно в Сербии его иллюзии относительно Запада растаяли. "Невозможно проводить такого рода военные масштабные операции, чтобы "отметить" 50-летие основания НАТО, а это было сделано именно к 50-летию. Невозможно за счет маленького народа, 78 дней закапываемого под бомбами, решать свои мега- и мегаглобальные проблемы. Это была очень грязная история от начала и до конца. Грязная демонстративная история, показавшая всем, что никакого больше международного права и апелляции к международному праву нет, не будет, и думать об этом бесполезно. Применяется право сильного", - считает Баранов. По его мнению, когда кто-то из пацифистов на Западе начинает рассуждать, что жестокость по отношению к Союзной республике Югославия была избыточной и проблемы на Балканах можно было решать какими-то другими, менее кровавыми путями, они не понимают главного - операция НАТО против Сербии была продумана от начала и до конца. "Это было сделано намеренно… Это было сделано осознанно с ясным пониманием того, для чего это делается. Нужно было продемонстрировать, что прежнего мира - мира как мира и мира как понимания о мире - больше не существует. Никакой Потсдамской системы. Это была фиксация победы в холодной войне. Они не могли ее отфиксировать в тот момент на нас. Они ее зафиксировали здесь", - уверен он. Уже тогда сербы говорили ему, что "все, что происходило здесь, имело отношение к ним в меньшей степени, чем к нам". "Это все была попытка потренироваться "на кошечках". На народе, не способном выдержать такой удар, противопоставить что-то такому удару, сопротивляться такой агрессии. Оттачивались инструменты, механизмы, логистика, пиар-обеспечение, принятие командных решений - для дальнейшей практики, которая потом легла в основу международной политики блока НАТО", - считает он. Уже после Сербии НАТО и страны Запада применяли свои навыки в Ираке, Афганистане, Сирии. "Россия не в достаточной степени оценила, слишком поздно начала оценивать, что здесь произошло. И не в достаточной степени воспользовалась трагическим югославским опытом, для того, чтобы вовремя принять какие-то решения. К сожалению, эти решения пришлось принимать уже сейчас", - считает собеседник агентства. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240325/serbiya-1935562929.html

https://ria.ru/20240324/agressiya-1935475149.html

https://ria.ru/20240324/miting-1935513525.html

https://ria.ru/20240324/serbiya-1935448319.html

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нато, оон, югославия, белград (город), сербия