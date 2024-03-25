https://ria.ru/20240325/yaponiya-1935581129.html

Экс-генсек правящей партии Японии решил не участвовать во всеобщих выборах

Экс-генсек правящей партии Японии решил не участвовать во всеобщих выборах - РИА Новости, 25.03.2024

Экс-генсек правящей партии Японии решил не участвовать во всеобщих выборах

Бывший генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии и глава одной из расформированных фракций Тосихиро Никаи объявил в понедельник, РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:18

2024-03-25T09:18

2024-03-25T09:18

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вакаяма (город)

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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Бывший генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии и глава одной из расформированных фракций Тосихиро Никаи объявил в понедельник, что не станет участвовать в следующих общих выборах на фоне продолжающегося финансового скандала вокруг сокрытия партийных денег фракциями и депутатами. Политик огласил свое решение в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK."Я хотел бы еще раз принести искренние извинения всем жителям за вызванное недоверие к политике. Бухгалтер фракции и мой секретарь были уголовно наказаны, однако политическая ответственность естественным образом лежит на мне, как на человеке, ответственном за руководство", - пояснил политик. Никаи также уточнил, что кандидат для участия во всеобщих выборах от его избирательного округа в префектуре Вакаяма будет определен позднее. Согласно конституции Японии, следующие всеобщие выборы должны будут пройти до конца октября 2025 года. С декабря прошлого года особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если сумма взноса за собрание от одной компании или частного лица превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной партийной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, а также фракции Тосихиро Никая и даже фракции Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Дальнейшее расследование показало, что, если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму (норма все время росла, на прошлый год во фракции Абэ она составляла 5 миллионов иен (34 тысячи долларов) за 250 входных билетов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям министра и трем членам руководства партии, а также привел к роспуску четырех из шести фракций партии, усилились движения по выходу перспективных политиков из оставшихся двух фракций. На сегодняшний день прокуратурой возбуждены уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков. Впервые с 2009 года было созвано заседание комитета по этике нижней палаты парламента Японии, где впервые выступил действующий премьер-министр страны.

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

https://ria.ru/20240119/kisida-1922247449.html

https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, вакаяма (город)