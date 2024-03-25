https://ria.ru/20240325/yaponiya-1935569896.html

Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе"

Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе"

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси решительно осудил террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", "направленный против... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:44

2024-03-25T06:44

2024-03-25T06:58

теракт в "крокус сити холле"

япония

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украина

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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси решительно осудил террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", "направленный против мирных граждан", выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших, а также уточнил, что официальный Токио пока не получал данных о пострадавших гражданах Японии."Мы решительно осуждаем террористический акт, направленный против мирных граждан. И хотели бы выразить соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим", - отметил он в ходе пресс-конференции в понедельник.Хаяси также подчеркнул, что Токио "выражает солидарность с россиянами, пострадавшими от террористических действий". При этом он также уточнил, что правительство Японии пока не получало данных о японских гражданах, пострадавших при теракте.МИД Японии на выходных осудил нападение на гражданских в Подмосковье и выразил соболезнования семьям погибших. При этом в формулировках тогда было использовано выражение "инцидент со стрельбой".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/berbok-1935251728.html

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935569359.html

япония

токио

россия

украина

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япония, токио, крокус, в мире, россия, владимир путин, украина, есимаса хаяси, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маргарита симоньян