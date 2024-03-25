Рейтинг@Mail.ru
Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:44 25.03.2024 (обновлено: 06:58 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/yaponiya-1935569896.html
Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе"
Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе"
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси решительно осудил террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", "направленный против... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:44
2024-03-25T06:58
теракт в "крокус сити холле"
япония
токио
крокус
в мире
россия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935307044_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d95d92da21e9e6de0cd81a3934a26a36.jpg
ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси решительно осудил террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", "направленный против мирных граждан", выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших, а также уточнил, что официальный Токио пока не получал данных о пострадавших гражданах Японии."Мы решительно осуждаем террористический акт, направленный против мирных граждан. И хотели бы выразить соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим", - отметил он в ходе пресс-конференции в понедельник.Хаяси также подчеркнул, что Токио "выражает солидарность с россиянами, пострадавшими от террористических действий". При этом он также уточнил, что правительство Японии пока не получало данных о японских гражданах, пострадавших при теракте.МИД Японии на выходных осудил нападение на гражданских в Подмосковье и выразил соболезнования семьям погибших. При этом в формулировках тогда было использовано выражение "инцидент со стрельбой".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/berbok-1935251728.html
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935569359.html
япония
токио
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935307044_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6a7796c3d2b13cd86fd4e18a2e561aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, токио, крокус, в мире, россия, владимир путин, украина, есимаса хаяси, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маргарита симоньян
Теракт в "Крокус Сити Холле", Япония, Токио, Крокус, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Есимаса Хаяси, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Маргарита Симоньян
Власти Японии решительно осудили теракт в "Крокусе"

Генсек кабмина Японии Ёсимаса решительно осудил теракт в "Крокусе"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси решительно осудил террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", "направленный против мирных граждан", выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших, а также уточнил, что официальный Токио пока не получал данных о пострадавших гражданах Японии.
«
"Мы решительно осуждаем террористический акт, направленный против мирных граждан. И хотели бы выразить соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим", - отметил он в ходе пресс-конференции в понедельник.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Германия сочувствует российскому народу, заявила Бербок
23 марта, 12:42
Хаяси также подчеркнул, что Токио "выражает солидарность с россиянами, пострадавшими от террористических действий". При этом он также уточнил, что правительство Японии пока не получало данных о японских гражданах, пострадавших при теракте.
МИД Японии на выходных осудил нападение на гражданских в Подмосковье и выразил соболезнования семьям погибших. При этом в формулировках тогда было использовано выражение "инцидент со стрельбой".
Журавли в память о погибших в Крокусе на экране здания медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
Вчера, 00:06
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Акция солидарности после теракта в Крокусе Сити Холле в Венесуэле. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В городах Венесуэлы после теракта в "Крокусе" прошли акции солидарности
Вчера, 06:27
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ЯпонияТокиоКрокусВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаЕсимаса ХаясиСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Маргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала