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Пропавшего у Чили яхтсмена будут искать с помощью спутниковых снимков - РИА Новости, 25.03.2024
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15:13 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/yakhtsmen-1935672084.html
Пропавшего у Чили яхтсмена будут искать с помощью спутниковых снимков
Пропавшего у Чили яхтсмена будут искать с помощью спутниковых снимков - РИА Новости, 25.03.2024
Пропавшего у Чили яхтсмена будут искать с помощью спутниковых снимков
Путешественника из Геленджика Виталия Елагина, который пропал без вести почти неделю назад у берегов Чили, будут искать с помощью спутниковых снимков... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:13
2024-03-25T15:13
чили
геленджик
роскосмос
россия
российские космические системы
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КРАСНОДАР, 25 мар – РИА Новости. Путешественника из Геленджика Виталия Елагина, который пропал без вести почти неделю назад у берегов Чили, будут искать с помощью спутниковых снимков "Роскосмоса", сообщил РИА Новости один из учеников яхтсмена Алексей Чванов. "Результатов (поиска - ред.) пока нет. Мы сегодня достучались до "Терра Тех", передали им всю информацию. Мы попросили спутниковые и радарные снимки последнего контакта и зоны предполагаемого маршрута. Они взяли в работу, ответили: "да, поможем", - сказал он, добавив, что на имя гендиректора "Роскосмоса" также готовится обращение от посла РФ в Чили. "Терра Тех" - дочернее предприятие входящего в "Роскосмос" АО "Российские космические системы". По словам Чванова, в рамках спасательной операции было осуществлено два полёта, третий - приостановлен из-за плохих погодных условий. Елагина ищут не только власти, но и мореплаватели. В район, где может находиться Виталий, прибыла яхта с другими путешественниками, которые ведут поиски, включая и наземные. Так, они определили самую высокую точку в периметре - на острове Эрмит - и провели визуальный обзор, но пока безрезультатно. Елагин отправился в кругосветное путешествие 1 октября 2023 года из Танжера (Марокко). Восемнадцатого марта он сообщил, что основной парус лодки порван, позже рассказал о плохом состоянии стаксель-фала - снасти, держащей передний парус в поднятом состоянии. Днем позже Виталий прекратил выходить на связь. К операции подключились яхтсмены из компании "Русская Арктика". Елагин родился в Геленджике, с детства увлекался парусным спортом, получил профессиональное образование, участвовал и побеждал в различных гонках и регатах.
https://ria.ru/20240311/shveytsariya-1932252736.html
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чили, геленджик, роскосмос, россия, российские космические системы
Чили, Геленджик, Роскосмос, Россия, Российские космические системы
Пропавшего у Чили яхтсмена будут искать с помощью спутниковых снимков

Пропавшего у Чили яхтсмена Елагина будут искать с помощью спутниковых снимков

© РИА Новости / Игнасио Амикони | Перейти в медиабанкЧили
Чили - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Игнасио Амикони
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КРАСНОДАР, 25 мар – РИА Новости. Путешественника из Геленджика Виталия Елагина, который пропал без вести почти неделю назад у берегов Чили, будут искать с помощью спутниковых снимков "Роскосмоса", сообщил РИА Новости один из учеников яхтсмена Алексей Чванов.
«
"Результатов (поиска - ред.) пока нет. Мы сегодня достучались до "Терра Тех", передали им всю информацию. Мы попросили спутниковые и радарные снимки последнего контакта и зоны предполагаемого маршрута. Они взяли в работу, ответили: "да, поможем", - сказал он, добавив, что на имя гендиректора "Роскосмоса" также готовится обращение от посла РФ в Чили.
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"Терра Тех" - дочернее предприятие входящего в "Роскосмос" АО "Российские космические системы".
По словам Чванова, в рамках спасательной операции было осуществлено два полёта, третий - приостановлен из-за плохих погодных условий. Елагина ищут не только власти, но и мореплаватели. В район, где может находиться Виталий, прибыла яхта с другими путешественниками, которые ведут поиски, включая и наземные. Так, они определили самую высокую точку в периметре - на острове Эрмит - и провели визуальный обзор, но пока безрезультатно.
Елагин отправился в кругосветное путешествие 1 октября 2023 года из Танжера (Марокко). Восемнадцатого марта он сообщил, что основной парус лодки порван, позже рассказал о плохом состоянии стаксель-фала - снасти, держащей передний парус в поднятом состоянии. Днем позже Виталий прекратил выходить на связь. К операции подключились яхтсмены из компании "Русская Арктика".
Елагин родился в Геленджике, с детства увлекался парусным спортом, получил профессиональное образование, участвовал и побеждал в различных гонках и регатах.
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