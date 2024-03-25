https://ria.ru/20240325/vzryvy-1935689157.html

В Новочеркасске прогремели два взрыва

В Новочеркасске прогремели два взрыва - РИА Новости, 25.03.2024

В Новочеркасске прогремели два взрыва

Два громких взрыва прозвучало в Новочеркасске Ростовской области, повреждений нет, источник устанавливается, сообщил глава горадминистрации Юрий Лысенко. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:55

2024-03-25T15:55

2024-03-25T16:18

происшествия

новочеркасск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Два громких взрыва прозвучало в Новочеркасске Ростовской области, повреждений нет, источник устанавливается, сообщил глава горадминистрации Юрий Лысенко."Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник", - написал он в своем Telegram-канале.Повреждений и происшествий не зарегистрировано, добавил он.

https://ria.ru/20240325/drony-1935648727.html

новочеркасск

ростовская область

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Влада Копылова

происшествия, новочеркасск, ростовская область