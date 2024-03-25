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В Новочеркасске прогремели два взрыва - РИА Новости, 25.03.2024
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15:55 25.03.2024 (обновлено: 16:18 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/vzryvy-1935689157.html
В Новочеркасске прогремели два взрыва
В Новочеркасске прогремели два взрыва - РИА Новости, 25.03.2024
В Новочеркасске прогремели два взрыва
Два громких взрыва прозвучало в Новочеркасске Ростовской области, повреждений нет, источник устанавливается, сообщил глава горадминистрации Юрий Лысенко. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:55
2024-03-25T16:18
происшествия
новочеркасск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Два громких взрыва прозвучало в Новочеркасске Ростовской области, повреждений нет, источник устанавливается, сообщил глава горадминистрации Юрий Лысенко."Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник", - написал он в своем Telegram-канале.Повреждений и происшествий не зарегистрировано, добавил он.
https://ria.ru/20240325/drony-1935648727.html
новочеркасск
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происшествия, новочеркасск, ростовская область
Происшествия, Новочеркасск, Ростовская область
В Новочеркасске прогремели два взрыва

В Новочеркасске Ростовской области прогремели два громких взрыва

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Два громких взрыва прозвучало в Новочеркасске Ростовской области, повреждений нет, источник устанавливается, сообщил глава горадминистрации Юрий Лысенко.
"Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник", - написал он в своем Telegram-канале.
Повреждений и происшествий не зарегистрировано, добавил он.
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ПроисшествияНовочеркасскРостовская область
 
 
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