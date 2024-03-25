https://ria.ru/20240325/vzryvy-1935689157.html
В Новочеркасске прогремели два взрыва
В Новочеркасске прогремели два взрыва - РИА Новости, 25.03.2024
В Новочеркасске прогремели два взрыва
Два громких взрыва прозвучало в Новочеркасске Ростовской области, повреждений нет, источник устанавливается, сообщил глава горадминистрации Юрий Лысенко. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:55
2024-03-25T15:55
2024-03-25T16:18
происшествия
новочеркасск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Два громких взрыва прозвучало в Новочеркасске Ростовской области, повреждений нет, источник устанавливается, сообщил глава горадминистрации Юрий Лысенко."Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник", - написал он в своем Telegram-канале.Повреждений и происшествий не зарегистрировано, добавил он.
https://ria.ru/20240325/drony-1935648727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новочеркасск, ростовская область
Происшествия, Новочеркасск, Ростовская область
В Новочеркасске прогремели два взрыва
В Новочеркасске Ростовской области прогремели два громких взрыва