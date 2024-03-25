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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе - РИА Новости, 25.03.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе

Повторный взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:01

2024-03-25T19:01

2024-03-25T19:01

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сообщал ранее в понедельник о взрыве в Одессе. "В Одессе повторный взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

одесская область

полтавская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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