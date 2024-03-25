https://ria.ru/20240325/vto-1935568734.html

Всемирной торговой организации нет альтернативы, заявил постпред России

Всемирной торговой организации нет альтернативы, заявил постпред России - РИА Новости, 25.03.2024

Всемирной торговой организации нет альтернативы, заявил постпред России

Всемирная торговая организация не исчерпала себя в качестве регулятора мировой торговли, альтернативы этой организации нет, ее правила помогли России... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:13

2024-03-25T06:13

2024-03-25T06:13

россия

украина

экономика

владимир путин

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Всемирная торговая организация не исчерпала себя в качестве регулятора мировой торговли, альтернативы этой организации нет, ее правила помогли России перенаправить свой экспорт в дружественные страны, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов. "Уверен, что нет. ВТО на сегодняшний день на многостороннем уровне не имеет альтернативы. Даже самая разветвленная сеть преференциальных торговых соглашений не способна ее подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату", - ответил он на вопрос, исчерпала ли себя организация как регулятор мировой торговли. Платонов считает, что главным активом ВТО выступает ее свод универсальных и обязательных для исполнения правил, что является залогом равных условий и предсказуемости международной торговли для всех ее участников. "Для бизнеса это важно, и мы постоянно получаем такие сигналы со стороны деловых кругов. В значительной степени благодаря своду правил ВТО Россия имеет сейчас возможность осуществить пересмотр своих экспортных приоритетов и переориентировать поставки продукции с некогда доминировавших в нашей внешней торговле направлений на рынки дружественных и нейтрально настроенных к нам государств", - добавил постпред России. В сентябре гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале заявила, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, заходить слишком далеко в вопросе санкций – контрпродуктивно. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением. Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.

https://ria.ru/20240325/torgovlya-1935566047.html

https://ria.ru/20240325/vto-1935565115.html

https://ria.ru/20240325/vto-1935564523.html

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украина

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россия, украина, экономика, владимир путин, всемирная торговая организация (вто)