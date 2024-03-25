https://ria.ru/20240325/vsu-1935588548.html

Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами

Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами - РИА Новости, 25.03.2024

Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами

Украинские войска на временно оккупированной ими части Херсонской области ведут себя как гитлеровцы, выгоняя людей из домов, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:12

2024-03-25T10:12

2024-03-25T11:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

херсон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Украинские войска на временно оккупированной ими части Херсонской области ведут себя как гитлеровцы, выгоняя людей из домов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. "Ставленники киевской хунты больше беспокоятся, чтобы боевики могли оборудовать позиции в покинутых домах выехавших жителей. Ведут себя точно так же, как гитлеровцы, которые изгоняли херсонцев из их домов незадолго до освобождения Херсона и всего правобережья", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, жители сел Новокаиры, Качкаровка и Республиканец Бериславского района уже много месяцев живут без света, связи, подвоза продовольствия и топлива. "Оккупационные власти на людей наплевали — жалобы селян игнорируются", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240324/kherson-1935453295.html

https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо, херсон, вооруженные силы украины