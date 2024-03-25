https://ria.ru/20240325/vsu-1935588548.html
Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами
Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами - РИА Новости, 25.03.2024
Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами
Украинские войска на временно оккупированной ими части Херсонской области ведут себя как гитлеровцы, выгоняя людей из домов, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:12
2024-03-25T10:12
2024-03-25T11:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
херсон
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Украинские войска на временно оккупированной ими части Херсонской области ведут себя как гитлеровцы, выгоняя людей из домов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. "Ставленники киевской хунты больше беспокоятся, чтобы боевики могли оборудовать позиции в покинутых домах выехавших жителей. Ведут себя точно так же, как гитлеровцы, которые изгоняли херсонцев из их домов незадолго до освобождения Херсона и всего правобережья", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, жители сел Новокаиры, Качкаровка и Республиканец Бериславского района уже много месяцев живут без света, связи, подвоза продовольствия и топлива. "Оккупационные власти на людей наплевали — жалобы селян игнорируются", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240324/kherson-1935453295.html
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Херсон, Вооруженные силы Украины
Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами
Сальдо: ВСУ в оккупированной части Херсонской области ведут себя, как гитлеровцы