https://ria.ru/20240325/voyska-1935582102.html

ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин

ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин - РИА Новости, 25.03.2024

ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин

Российские военные продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:26

2024-03-25T09:26

2024-03-25T10:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

артемовск

денис пушилин

часов яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584442_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_2f674a28259f027555234db3ee374123.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делает все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы. <…> Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ (в городе. — Прим. ред.)", — сказал он.Глава республики отметил, что все это время не было возможности приступить к восстановлению Артемовска, в том числе к разминированию и разбору завалов, из-за непрекращающихся украинских обстрелов.Часов Яр — небольшой город с довоенным населением около 12 тысяч человек — расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас российские войска ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, освобожденного в субботу, и к северо-востоку, со стороны Богдановки. Город расположен на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность превращает населенный пункт в важный укрепрайон ВСУ, из которого на километры просматривается окружающая местность.Эта же особенность важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, вынудит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тысяч человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935565448.html

артемовск

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, артемовск, денис пушилин, часов яр