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ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 25.03.2024 (обновлено: 10:29 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/voyska-1935582102.html
ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин
ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин - РИА Новости, 25.03.2024
ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин
Российские военные продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:26
2024-03-25T10:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
артемовск
денис пушилин
часов яр
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делает все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы. &lt;…&gt; Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ (в городе. — Прим. ред.)&quot;, — сказал он.Глава республики отметил, что все это время не было возможности приступить к восстановлению Артемовска, в том числе к разминированию и разбору завалов, из-за непрекращающихся украинских обстрелов.Часов Яр — небольшой город с довоенным населением около 12 тысяч человек — расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас российские войска ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, освобожденного в субботу, и к северо-востоку, со стороны Богдановки. Город расположен на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность превращает населенный пункт в важный укрепрайон ВСУ, из которого на километры просматривается окружающая местность.Эта же особенность важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, вынудит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тысяч человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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вооруженные силы рф, артемовск, денис пушилин, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Артемовск, Денис Пушилин, Часов Яр
ВС России продвигаются в районе Часова Яра, сообщил Пушилин

Пушилин: российские военные продвигаются в районе Часова Яра в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются в районе Часова Яра в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делает все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы. <…> Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ (в городе. — Прим. ред.)", — сказал он.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Глава республики отметил, что все это время не было возможности приступить к восстановлению Артемовска, в том числе к разминированию и разбору завалов, из-за непрекращающихся украинских обстрелов.
Часов Яр — небольшой город с довоенным населением около 12 тысяч человек — расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас российские войска ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, освобожденного в субботу, и к северо-востоку, со стороны Богдановки.
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Город расположен на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность превращает населенный пункт в важный укрепрайон ВСУ, из которого на километры просматривается окружающая местность.

Эта же особенность важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, вынудит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тысяч человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФАртемовскДенис ПушилинЧасов Яр
 
 
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