https://ria.ru/20240325/vinovniki-1935757815.html

В Индонезии призвали прекратить поддержку виновников теракта в "Крокусе"

В Индонезии призвали прекратить поддержку виновников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

В Индонезии призвали прекратить поддержку виновников теракта в "Крокусе"

Национальное контртеррористическое агентство Индонезии призвало прекратить поддерживать в соцсетях нарративы, оправдывающие теракт, произошедший в "Крокус сити... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:55

2024-03-25T20:55

2024-03-25T20:55

теракт в "крокус сити холле"

россия

индонезия

украина

эмомали рахмон

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Национальное контртеррористическое агентство Индонезии призвало прекратить поддерживать в соцсетях нарративы, оправдывающие теракт, произошедший в "Крокус сити холле" в пятницу, передает индонезийское агентство ANTARA. "Я хочу донести до всего индонезийского народа, моих соотечественников и братьев, что то, что произошло в России, было преступным нападением, гуманитарной трагедией", - отметил Даниэль, выступая в здании координирующего министерства по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности в Джакарте в понедельник. По его словам, контртеррористическое агентство Индонезии "обнаружило в социальных сетях материалы, которые поддерживают исполнителей этого теракта". "Мы все еще находим в социальных сетях - будь то открытые, закрытые, скрытые, личные или групповые платформы - нарративы, которые поддерживают эти действия. Мы все еще находим нарративы, которые распространяются, которыми делятся, осуществляя пропаганду (терроризма - ред.)", - отметил Даниэль. Он также подчеркнул, что трагедия в Москве была "бесчеловечным событием, способным уничтожить человеческую цивилизацию". "Поэтому хочу донести это до моих соотечественников и братьев, не владеющих достаточной информацией - произошедшее было варварством и зверством. Давайте отвергнем насилие… Давайте сохраним сострадание между всеми нами. Держитесь подальше от подобных актов насилия", - призвал Даниэль. Выступая на том же собрании, координирующий министр по вопросам права, политики и безопасности Индонезии Хади Тяхьянто заявил, что правительство страны продолжает следить за движением терроризма в Индонезии на фоне трагедии в Подмосковье. "Раннее обнаружение, включая мониторинг террористических сетей… продолжает осуществляться", - подчеркнул министр. Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле", все они в суде заявили, что являются уроженцами Таджикистана. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России в связи с терактом отмечал, что террористы - "убийцы и нелюди, у которых нет и не может быть национальности". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Путиным выразил глубокие соболезнования и солидарность с российским народом, подчеркнув, что теракту не может быть оправдания. Главы двух государств также отметили, что активизируют совместную работу по противодействию терроризму. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

https://ria.ru/20240325/sud-1935727704.html

россия

индонезия

украина

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россия, индонезия, украина, эмомали рахмон, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)