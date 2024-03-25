https://ria.ru/20240325/vengriya-1935640611.html

МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому

МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому - РИА Новости, 25.03.2024

МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому

Венгрия готова и далее предоставлять платформу для сотрудничества между Россией и западными странами в области атомной энергетики, заявил министр иностранных... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:15

2024-03-25T13:15

2024-03-25T13:15

венгрия

россия

петер сийярто

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия готова и далее предоставлять платформу для сотрудничества между Россией и западными странами в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я курирую строительство новой атомной станции в Венгрии, в котором основную роль играет "Росатом". Но когда я смотрю вокруг, я вижу - кто же там работает? Немцы, американцы, французы, швейцарцы, шведы и даже австрийские субподрядчики. Это означает, что в области атомной энергии на корпоративном уровне те люди, которые принимают решения, еще не потеряли здравый смысл. Я надеюсь, что это так и останется", - сказал он, выступая на пленарном заседании на форуме "Атомэкспо". "Мы рады предоставить платформу для россиян, американцев, немцев, французов, швейцарцев для сотрудничества в области атомной энергии. Мы готовы продолжить эту работу", - добавил Сийярто. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".

https://ria.ru/20240226/aes-1929458575.html

https://ria.ru/20231119/slovakiya-1910340758.html

https://ria.ru/20240321/paksh-2-1934706094.html

венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, россия, петер сийярто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире