МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому
Сийярто: Венгрия даст России и Западу площадку для диалога по атомной энергетике
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия готова и далее предоставлять платформу для сотрудничества между Россией и западными странами в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я курирую строительство новой атомной станции в Венгрии, в котором основную роль играет "Росатом". Но когда я смотрю вокруг, я вижу - кто же там работает? Немцы, американцы, французы, швейцарцы, шведы и даже австрийские субподрядчики. Это означает, что в области атомной энергии на корпоративном уровне те люди, которые принимают решения, еще не потеряли здравый смысл. Я надеюсь, что это так и останется", - сказал он, выступая на пленарном заседании на форуме "Атомэкспо".
"Мы рады предоставить платформу для россиян, американцев, немцев, французов, швейцарцев для сотрудничества в области атомной энергии. Мы готовы продолжить эту работу", - добавил Сийярто.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".