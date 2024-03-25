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МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому - РИА Новости, 25.03.2024
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13:15 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/vengriya-1935640611.html
МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому
МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому - РИА Новости, 25.03.2024
МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому
Венгрия готова и далее предоставлять платформу для сотрудничества между Россией и западными странами в области атомной энергетики, заявил министр иностранных... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:15
2024-03-25T13:15
венгрия
россия
петер сийярто
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия готова и далее предоставлять платформу для сотрудничества между Россией и западными странами в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я курирую строительство новой атомной станции в Венгрии, в котором основную роль играет "Росатом". Но когда я смотрю вокруг, я вижу - кто же там работает? Немцы, американцы, французы, швейцарцы, шведы и даже австрийские субподрядчики. Это означает, что в области атомной энергии на корпоративном уровне те люди, которые принимают решения, еще не потеряли здравый смысл. Я надеюсь, что это так и останется", - сказал он, выступая на пленарном заседании на форуме "Атомэкспо". "Мы рады предоставить платформу для россиян, американцев, немцев, французов, швейцарцев для сотрудничества в области атомной энергии. Мы готовы продолжить эту работу", - добавил Сийярто. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
https://ria.ru/20240226/aes-1929458575.html
https://ria.ru/20231119/slovakiya-1910340758.html
https://ria.ru/20240321/paksh-2-1934706094.html
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венгрия, россия, петер сийярто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому

Сийярто: Венгрия даст России и Западу площадку для диалога по атомной энергетике

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия готова и далее предоставлять платформу для сотрудничества между Россией и западными странами в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я курирую строительство новой атомной станции в Венгрии, в котором основную роль играет "Росатом". Но когда я смотрю вокруг, я вижу - кто же там работает? Немцы, американцы, французы, швейцарцы, шведы и даже австрийские субподрядчики. Это означает, что в области атомной энергии на корпоративном уровне те люди, которые принимают решения, еще не потеряли здравый смысл. Я надеюсь, что это так и останется", - сказал он, выступая на пленарном заседании на форуме "Атомэкспо".
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26 февраля, 07:06
"Мы рады предоставить платформу для россиян, американцев, немцев, французов, швейцарцев для сотрудничества в области атомной энергии. Мы готовы продолжить эту работу", - добавил Сийярто.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Орбан поприветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере
21 марта, 14:42
 
ВенгрияРоссияПетер СийяртоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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