https://ria.ru/20240325/ukraina-1935748741.html

СМИ: в Раде предложили освободить большинство полицейских от мобилизации

СМИ: в Раде предложили освободить большинство полицейских от мобилизации - РИА Новости, 25.03.2024

СМИ: в Раде предложили освободить большинство полицейских от мобилизации

Депутаты Верховной рады Украины предлагают освободить от мобилизации в ряды ВСУ до 70% сотрудников правоохранительных органов, сообщает в понедельник украинское РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:01

2024-03-25T20:01

2024-03-25T20:01

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины предлагают освободить от мобилизации в ряды ВСУ до 70% сотрудников правоохранительных органов, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Депутаты предлагают бронировать до 70% сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Как пишет издание со ссылкой на парламентария Александра Федиенко, в текущей редакции законопроекта об усилении мобилизации также "предлагается бронировать до 30% чиновников местных органов власти". В сопровождающем сообщение фото документа указывается, что "бронь" от призыва в ВСУ также будет предоставляться 50% военнообязанных, работающих в госорганах власти. Как сообщал в начале марта премьер Украины Денис Шмыгаль, правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий, по его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры. Как сообщала в январе украинская версия журнала Forbes, депутаты Верховной рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935595607.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, мвд украины