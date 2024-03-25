Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
© Фото : Міністерство оборони УкраїниУкраина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве. 25 марта 2024
© Фото : Міністерство оборони України
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве. 25 марта 2024
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ, сообщили в украинском минобороны.
"Агентство оборонных закупок (минобороны Украины) и Организация закупок и логистики минобороны Дании (DALO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского военного ведомства.
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Замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков выразил надежду, что соглашение позволит усилить сотрудничество в поставках ВСУ современного вооружения и военной техники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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