https://ria.ru/20240325/ukraina-1935681624.html

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере - РИА Новости, 25.03.2024

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ, сообщили в украинском минобороны. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:34

2024-03-25T15:34

2024-03-25T15:38

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ, сообщили в украинском минобороны. "Агентство оборонных закупок (минобороны Украины) и Организация закупок и логистики минобороны Дании (DALO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского военного ведомства. Замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков выразил надежду, что соглашение позволит усилить сотрудничество в поставках ВСУ современного вооружения и военной техники. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240224/danilov-1929290816.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772549128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, дания, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире