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Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере - РИА Новости, 25.03.2024
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15:34 25.03.2024 (обновлено: 15:38 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935681624.html
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере - РИА Новости, 25.03.2024
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ, сообщили в украинском минобороны. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:34
2024-03-25T15:38
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ, сообщили в украинском минобороны. "Агентство оборонных закупок (минобороны Украины) и Организация закупок и логистики минобороны Дании (DALO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского военного ведомства. Замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков выразил надежду, что соглашение позволит усилить сотрудничество в поставках ВСУ современного вооружения и военной техники. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240224/danilov-1929290816.html
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украина, россия, дания, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, Дания, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере

Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева

© Фото : Міністерство оборони УкраїниУкраина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве. 25 марта 2024
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Міністерство оборони України
Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве. 25 марта 2024
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ, сообщили в украинском минобороны.
"Агентство оборонных закупок (минобороны Украины) и Организация закупок и логистики минобороны Дании (DALO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского военного ведомства.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Киеве дали оценку гарантиям США по Будапештскому меморандуму
24 февраля, 16:59
Замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков выразил надежду, что соглашение позволит усилить сотрудничество в поставках ВСУ современного вооружения и военной техники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества
13 февраля 2022, 11:07
 
УкраинаРоссияДанияВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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