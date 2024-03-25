https://ria.ru/20240325/ukraina-1935614230.html

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:50

2024-03-25T11:50

2024-03-25T11:50

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 11.26 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Черкасской и Кировоградской областях. Следом тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240325/kiev-1935611489.html

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Влада Копылова

в мире, украина, кировоградская область, киевская область