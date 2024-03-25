В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести регионах страны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 11.26 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Черкасской и Кировоградской областях. Следом тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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