https://ria.ru/20240325/ukraina-1935607698.html

Восстановление ГЭС на Украине проблематично, считает экс-премьер

Восстановление ГЭС на Украине проблематично, считает экс-премьер - РИА Новости, 25.03.2024

Восстановление ГЭС на Украине проблематично, считает экс-премьер

Восстановление ГЭС на Украине будет проблематичным, на протяжении последних десяти лет Киев сознательно уничтожал энергетический комплекс страны, заявил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:22

2024-03-25T11:22

2024-03-25T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай азаров (политик)

укрэнерго

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Восстановление ГЭС на Украине будет проблематичным, на протяжении последних десяти лет Киев сознательно уничтожал энергетический комплекс страны, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24". "Восстановление этих ГЭС очень проблематично. Я наблюдал, как они относятся к своему энергетическому хозяйству на протяжении десяти лет. Это было сознательное уничтожение энергетики Украины", - сказал Азаров. В пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Укргидроэнерго" сообщила об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате ударов станция была выведена из строя.

https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, николай азаров (политик), укрэнерго