https://ria.ru/20240325/ukraina-1935607698.html
Восстановление ГЭС на Украине проблематично, считает экс-премьер
Восстановление ГЭС на Украине проблематично, считает экс-премьер - РИА Новости, 25.03.2024
Восстановление ГЭС на Украине проблематично, считает экс-премьер
Восстановление ГЭС на Украине будет проблематичным, на протяжении последних десяти лет Киев сознательно уничтожал энергетический комплекс страны, заявил... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:22
2024-03-25T11:22
2024-03-25T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
укрэнерго
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Восстановление ГЭС на Украине будет проблематичным, на протяжении последних десяти лет Киев сознательно уничтожал энергетический комплекс страны, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24". "Восстановление этих ГЭС очень проблематично. Я наблюдал, как они относятся к своему энергетическому хозяйству на протяжении десяти лет. Это было сознательное уничтожение энергетики Украины", - сказал Азаров. В пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Укргидроэнерго" сообщила об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате ударов станция была выведена из строя.
https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай азаров (политик), укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Укрэнерго
Восстановление ГЭС на Украине проблематично, считает экс-премьер
Азаров: Украина десять лет сознательно уничтожала собственный энергокомплекс