https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

На Украине уклонисты перестали выходить из дома, пишут СМИ

На Украине уклонисты перестали выходить из дома, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2024

На Украине уклонисты перестали выходить из дома, пишут СМИ

Уклоняющиеся от мобилизации на Украине мужчины перестали выходить из дома, боясь получить "билет в один конец", сообщает европейское издание Politico. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:10

2024-03-25T11:10

2024-03-25T11:10

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уклоняющиеся от мобилизации на Украине мужчины перестали выходить из дома, боясь получить "билет в один конец", сообщает европейское издание Politico. По словам собеседника издания, 28-летнего гражданина Украины, некоторые его друзья, которые, как и он, избегают призыва, "никогда не выходят из дома". Все они боятся остаться на фронте на месяцы или даже годы. "Я молод и хочу жить свою жизнь, и идти туда (на фронт), не зная, когда я вернусь к нормальной жизни, тяжело. У меня есть друзья, которые добровольно пошли на фронт в начале (конфликта)... и они все еще воюют. Так что это как билет в один конец", - рассказал собеседник издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231016/snaypery-1902966738.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902056096.html

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в мире, украина, владимир зеленский