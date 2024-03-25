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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583654.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта - РИА Новости, 25.03.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:38
2024-03-25T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин, не уточнив, о каком объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935418779.html
херсонская область
россия
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта

Глава подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявил о повреждении объекта

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте
24 марта, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)
 
 
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