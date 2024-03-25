https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583654.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта - РИА Новости, 25.03.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:38

2024-03-25T09:38

2024-03-25T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин, не уточнив, о каком объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935418779.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город)