https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583654.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта - РИА Новости, 25.03.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:38
2024-03-25T09:38
2024-03-25T09:38
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин, не уточнив, о каком объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935418779.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявили о повреждении объекта
Глава подконтрольной ВСУ части Херсонской области заявил о повреждении объекта