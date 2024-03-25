https://ria.ru/20240325/ukraina-1935576522.html

В Николаевской области вспыхнул пожар на энергообъекте, заявили в ВСУ

В Николаевской области вспыхнул пожар на энергообъекте, заявили в ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024

В Николаевской области вспыхнул пожар на энергообъекте, заявили в ВСУ

Энергетический объект поврежден в Николаевской области, там произошел пожар, заявили силы обороны юга Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:32

2024-03-25T08:32

2024-03-25T08:32

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Николаевской области, там произошел пожар, заявили силы обороны юга Украины в Telegram-канале. "В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении сил обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240325/odessa-1935558976.html

николаевская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина