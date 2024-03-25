https://ria.ru/20240325/ukraina-1935576522.html
В Николаевской области вспыхнул пожар на энергообъекте, заявили в ВСУ
В Николаевской области вспыхнул пожар на энергообъекте, заявили в ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
В Николаевской области вспыхнул пожар на энергообъекте, заявили в ВСУ
Энергетический объект поврежден в Николаевской области, там произошел пожар, заявили силы обороны юга Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:32
2024-03-25T08:32
2024-03-25T08:32
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Николаевской области, там произошел пожар, заявили силы обороны юга Украины в Telegram-канале. "В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении сил обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Николаевской области вспыхнул пожар на энергообъекте, заявили в ВСУ
Силы Обороны юга Украины: на энергообъекте в Николаевской области вспыхнул пожар