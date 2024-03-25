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Ефимов: москвичи приобрели на онлайн-аукционах 85 участков для ИЖС - РИА Новости, 25.03.2024
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14:05 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/uchastki-1935030637.html
Ефимов: москвичи приобрели на онлайн-аукционах 85 участков для ИЖС
Ефимов: москвичи приобрели на онлайн-аукционах 85 участков для ИЖС - РИА Новости, 25.03.2024
Ефимов: москвичи приобрели на онлайн-аукционах 85 участков для ИЖС
В Москве торги по продаже и аренде земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с марта прошлого года стали проводиться в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:05
2024-03-25T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В Москве торги по продаже и аренде земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с марта прошлого года стали проводиться в онлайн-формате, за этот период жители столицы приобрели 85 объектов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Власти Москвы начали заключать договоры в электронном виде по продаже объектов нежилого фонда в 2020 году. В 2021 году эта практика была распространена на аренду помещений и земельных участков. С марта прошлого года физлица, которые задумываются о возведении частного жилого дома, также могут принимать участие в онлайн-торгах и подписывать договор аренды или купли-продажи дистанционно."Перевод торгов по продаже земли для ИЖС в электронный вид позволил упростить процедуру участия для потенциальных покупателей и сделал ее удобнее. С марта 2023 года горожане приобрели на таких аукционах 85 участков общей площадью 10,66 гектара. Они могут возвести на них 44,58 тысячи квадратных метров недвижимости", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что москвичи могут на городском Инвестпортале подобрать подходящий по локации, площади и прочим параметрам участок для возведения частного дома.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что 68 участков земли были проданы в 11 поселениях Новой Москвы. Общая площадь территорий составила около 8,75 га. В районе Косино-Ухтомский располагаются 12 участков площадью 1,26 га. Оставшиеся 5 участков находятся в Западном и Северо-Западном административных округах города.Благодаря оптимизации и развитию цифровых инструментов Инвестиционного портала столицы пользователи могут предварительно получить представление о предлагаемых объектах и на основе этой информации принять решение об участии в торгах. На странице каждого лота представлена информация о площади участка земли и максимальном метраже жилого дома, который на нем можно построить. Также там размещены сведения о начальной стоимости, форме и дате торгов, сведения об инженерных коммуникациях и транспортной инфраструктуре. Кроме того, в разделе "Аналитика" представлены данные о примерной численности жителей в этом районе.Ранее Ефимов сообщал, что в прошлом году жители столицы купили и сняли в аренду у города свыше 30 гектаров земли – свыше 250 участков для индивидуального жилищного строительства.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, новая москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Новая Москва

Ефимов: москвичи приобрели на онлайн-аукционах 85 участков для ИЖС

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В Москве торги по продаже и аренде земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с марта прошлого года стали проводиться в онлайн-формате, за этот период жители столицы приобрели 85 объектов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы начали заключать договоры в электронном виде по продаже объектов нежилого фонда в 2020 году. В 2021 году эта практика была распространена на аренду помещений и земельных участков. С марта прошлого года физлица, которые задумываются о возведении частного жилого дома, также могут принимать участие в онлайн-торгах и подписывать договор аренды или купли-продажи дистанционно.
"Перевод торгов по продаже земли для ИЖС в электронный вид позволил упростить процедуру участия для потенциальных покупателей и сделал ее удобнее. С марта 2023 года горожане приобрели на таких аукционах 85 участков общей площадью 10,66 гектара. Они могут возвести на них 44,58 тысячи квадратных метров недвижимости", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что москвичи могут на городском Инвестпортале подобрать подходящий по локации, площади и прочим параметрам участок для возведения частного дома.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что 68 участков земли были проданы в 11 поселениях Новой Москвы. Общая площадь территорий составила около 8,75 га. В районе Косино-Ухтомский располагаются 12 участков площадью 1,26 га. Оставшиеся 5 участков находятся в Западном и Северо-Западном административных округах города.
Благодаря оптимизации и развитию цифровых инструментов Инвестиционного портала столицы пользователи могут предварительно получить представление о предлагаемых объектах и на основе этой информации принять решение об участии в торгах. На странице каждого лота представлена информация о площади участка земли и максимальном метраже жилого дома, который на нем можно построить. Также там размещены сведения о начальной стоимости, форме и дате торгов, сведения об инженерных коммуникациях и транспортной инфраструктуре. Кроме того, в разделе "Аналитика" представлены данные о примерной численности жителей в этом районе.
Ранее Ефимов сообщал, что в прошлом году жители столицы купили и сняли в аренду у города свыше 30 гектаров земли – свыше 250 участков для индивидуального жилищного строительства.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваНовая Москва
 
 
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