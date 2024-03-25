В Турции назвали теракт в "Крокусе" гнусным нападением

АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая назвал теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье "гнусным нападением", заявил, что его страна осуждает и борется с терроризмом. Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый публиковал в феврале в соцсети Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни, согласно информации из его соцсети, сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих. "Вы знаете, весь мир сдаёт своеобразный экзамен, связанный с террором. В ближайшее время Москва пережила очень гнусное нападение, не так ли? Мы все проклинаем террор. Считаем террор самым большим преступлением человечества, принимаем это таким образом. С этой точки зрения, боремся с этим, мы правовое государство", - сказал Ерликая, выступая в Измире, видео его выступления приведено в соцсетях министерства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Турции назвали теракт в "Крокусе" гнусным нападением
Глава МВД Турции заявил, что его страна осуждает "гнусное нападение" в "Крокусе"
АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая назвал теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье "гнусным нападением", заявил, что его страна осуждает и борется с терроризмом.
Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый публиковал в феврале в соцсети Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни, согласно информации из его соцсети, сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.
"Вы знаете, весь мир сдаёт своеобразный экзамен, связанный с террором. В ближайшее время Москва пережила очень гнусное нападение, не так ли? Мы все проклинаем террор. Считаем террор самым большим преступлением человечества, принимаем это таким образом. С этой точки зрения, боремся с этим, мы правовое государство", - сказал Ерликая, выступая в Измире, видео его выступления приведено в соцсетях министерства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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