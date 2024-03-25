https://ria.ru/20240325/turtsiya-1935776150.html

В Турции назвали теракт в "Крокусе" гнусным нападением

В Турции назвали теракт в "Крокусе" гнусным нападением - РИА Новости, 25.03.2024

В Турции назвали теракт в "Крокусе" гнусным нападением

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая назвал теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье "гнусным нападением", заявил, что его страна осуждает и борется с... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:51

2024-03-25T22:51

2024-03-25T22:51

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935047586_0:438:886:936_1920x0_80_0_0_affc57cf1d7514887f81661b8d47f28e.jpg

АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая назвал теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье "гнусным нападением", заявил, что его страна осуждает и борется с терроризмом. Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый публиковал в феврале в соцсети Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни, согласно информации из его соцсети, сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих. "Вы знаете, весь мир сдаёт своеобразный экзамен, связанный с террором. В ближайшее время Москва пережила очень гнусное нападение, не так ли? Мы все проклинаем террор. Считаем террор самым большим преступлением человечества, принимаем это таким образом. С этой точки зрения, боремся с этим, мы правовое государство", - сказал Ерликая, выступая в Измире, видео его выступления приведено в соцсетях министерства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)