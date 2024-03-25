https://ria.ru/20240325/trevoga-1935735019.html

В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу

В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2024

В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в одиннадцати областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:50

2024-03-25T18:50

2024-03-25T18:50

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в одиннадцати областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит также в Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 18.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф