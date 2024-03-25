В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в одиннадцати областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога звучит также в Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 18.25 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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