https://ria.ru/20240325/terrorizm-1935627237.html

Песков: ни один город не может быть полностью застрахован от терроризма

Песков: ни один город не может быть полностью застрахован от терроризма - РИА Новости, 25.03.2024

Песков: ни один город не может быть полностью застрахован от терроризма

Ни один город и ни одна страна в мире не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:33

2024-03-25T12:33

2024-03-25T12:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

безопасность

дмитрий песков

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ни один город и ни одна страна в мире не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В сети сейчас много всего эмоционального, истеричного и провокационного. Понятно, что эта чудовищная трагедия вызывает очень много эмоций, но, к сожалению, наш мир показывает, что ни один город, ни одна страна, не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать сообщения в сети, почему стал возможен теракт в "Крокус сити холле", не является ли это провалом в работе спецслужб. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, дмитрий песков, московская область (подмосковье), крокус сити холл