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Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:34 25.03.2024 (обновлено: 23:01 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935774395.html
Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек
Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек - РИА Новости, 25.03.2024
Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек
Управляющий ресторана Backstage Александр Шаповалов вывел около 25 человек после теракта в "Крокус Сити Холле", также помогал эвакуировать людей бармен-кассир... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:34
2024-03-25T23:01
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Управляющий ресторана Backstage Александр Шаповалов вывел около 25 человек после теракта в "Крокус Сити Холле", также помогал эвакуировать людей бармен-кассир Дмитрий Грищинский, получивший огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Agalarov Rest. Ресторан Backstage, расположенный в здании "Крокус Сити Холла", был уничтожен в результате пожара во время террористического акта 22 марта. "Услышав звуки автоматных очередей из фойе концертного зала, управляющий ресторана Александр Шаповалов принял решение об эвакуации персонала и гостей ресторана. Всех гостей, находившихся в момент трагедии в ресторане, - около 25 человек, удалось в течение 15 минут вывести из здания и провести на безопасное расстояние. Персонал спустился по служебной лестнице, где уже было сильное задымление в районе 2 этажа", - говорится в сообщении. Отмечается, что две сотрудницы ресторана, кондитеры Эдита Юсупова и Маиза Гулжигит Кызы на текущий момент числятся пропавшими без вести. Руководство ресторана на связи с родственниками пропавших девушек, им оказывается помощь. Кроме того, во время теракта 19-летний бармен-кассир Дмитрий Грищинский находился в баре в фойе "Крокус Сити Холла". Он получил огнестрельное ранение, но несмотря на это оказывал помощь в эвакуации людей, помогал гостям и сотрудникам заведения покинуть здание. "Я услышал звуки выстрелов и сначала не понял, что происходит. Посмотрел по сторонам, увидел испуганные лица людей, показал руками, чтобы коллеги нагнулись. Затем я увидел, как террористы расстреливают зажатых в углу людей недалеко от нас. Я осознал, что это теракт, и мы все побежали из бара. Своих коллег я отправил вперед, вышел из бара в числе последних. Мы побежали из фойе, пока бежали к дверям, я получил пулевое ранение в руку. Народу было много, все бежали в панике через соседний пустой выставочный зал, в темноте, моя коллега упала, я помог ей подняться, чтобы ее не затоптали. Нам удалось выбраться через разбитые стеклянные двери и отойти на безопасное расстояние от здания", – сказал Грищинский, слова которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что уже выписался из больницы и восстанавливается дома. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек

Управляющий ресторана Backstage вывел около 25 человек после теракта в "Крокусе"

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиМесто теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Место теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Место теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Управляющий ресторана Backstage Александр Шаповалов вывел около 25 человек после теракта в "Крокус Сити Холле", также помогал эвакуировать людей бармен-кассир Дмитрий Грищинский, получивший огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Agalarov Rest.
Ресторан Backstage, расположенный в здании "Крокус Сити Холла", был уничтожен в результате пожара во время террористического акта 22 марта.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
"Услышав звуки автоматных очередей из фойе концертного зала, управляющий ресторана Александр Шаповалов принял решение об эвакуации персонала и гостей ресторана. Всех гостей, находившихся в момент трагедии в ресторане, - около 25 человек, удалось в течение 15 минут вывести из здания и провести на безопасное расстояние. Персонал спустился по служебной лестнице, где уже было сильное задымление в районе 2 этажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две сотрудницы ресторана, кондитеры Эдита Юсупова и Маиза Гулжигит Кызы на текущий момент числятся пропавшими без вести. Руководство ресторана на связи с родственниками пропавших девушек, им оказывается помощь.
Кроме того, во время теракта 19-летний бармен-кассир Дмитрий Грищинский находился в баре в фойе "Крокус Сити Холла". Он получил огнестрельное ранение, но несмотря на это оказывал помощь в эвакуации людей, помогал гостям и сотрудникам заведения покинуть здание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Вчера, 21:34
"Я услышал звуки выстрелов и сначала не понял, что происходит. Посмотрел по сторонам, увидел испуганные лица людей, показал руками, чтобы коллеги нагнулись. Затем я увидел, как террористы расстреливают зажатых в углу людей недалеко от нас. Я осознал, что это теракт, и мы все побежали из бара. Своих коллег я отправил вперед, вышел из бара в числе последних. Мы побежали из фойе, пока бежали к дверям, я получил пулевое ранение в руку. Народу было много, все бежали в панике через соседний пустой выставочный зал, в темноте, моя коллега упала, я помог ей подняться, чтобы ее не затоптали. Нам удалось выбраться через разбитые стеклянные двери и отойти на безопасное расстояние от здания", – сказал Грищинский, слова которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что уже выписался из больницы и восстанавливается дома.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
23 марта, 00:35
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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