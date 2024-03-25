Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Управляющий ресторана Backstage Александр Шаповалов вывел около 25 человек после теракта в "Крокус Сити Холле", также помогал эвакуировать людей бармен-кассир Дмитрий Грищинский, получивший огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Agalarov Rest. Ресторан Backstage, расположенный в здании "Крокус Сити Холла", был уничтожен в результате пожара во время террористического акта 22 марта. "Услышав звуки автоматных очередей из фойе концертного зала, управляющий ресторана Александр Шаповалов принял решение об эвакуации персонала и гостей ресторана. Всех гостей, находившихся в момент трагедии в ресторане, - около 25 человек, удалось в течение 15 минут вывести из здания и провести на безопасное расстояние. Персонал спустился по служебной лестнице, где уже было сильное задымление в районе 2 этажа", - говорится в сообщении. Отмечается, что две сотрудницы ресторана, кондитеры Эдита Юсупова и Маиза Гулжигит Кызы на текущий момент числятся пропавшими без вести. Руководство ресторана на связи с родственниками пропавших девушек, им оказывается помощь. Кроме того, во время теракта 19-летний бармен-кассир Дмитрий Грищинский находился в баре в фойе "Крокус Сити Холла". Он получил огнестрельное ранение, но несмотря на это оказывал помощь в эвакуации людей, помогал гостям и сотрудникам заведения покинуть здание. "Я услышал звуки выстрелов и сначала не понял, что происходит. Посмотрел по сторонам, увидел испуганные лица людей, показал руками, чтобы коллеги нагнулись. Затем я увидел, как террористы расстреливают зажатых в углу людей недалеко от нас. Я осознал, что это теракт, и мы все побежали из бара. Своих коллег я отправил вперед, вышел из бара в числе последних. Мы побежали из фойе, пока бежали к дверям, я получил пулевое ранение в руку. Народу было много, все бежали в панике через соседний пустой выставочный зал, в темноте, моя коллега упала, я помог ей подняться, чтобы ее не затоптали. Нам удалось выбраться через разбитые стеклянные двери и отойти на безопасное расстояние от здания", – сказал Грищинский, слова которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что уже выписался из больницы и восстанавливается дома. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек
Управляющий ресторана Backstage вывел около 25 человек после теракта в "Крокусе"
Место теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Управляющий ресторана Backstage Александр Шаповалов вывел около 25 человек после теракта в "Крокус Сити Холле", также помогал эвакуировать людей бармен-кассир Дмитрий Грищинский, получивший огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Agalarov Rest.
Ресторан Backstage, расположенный в здании "Крокус Сити Холла", был уничтожен в результате пожара во время террористического акта 22 марта.
"Услышав звуки автоматных очередей из фойе концертного зала, управляющий ресторана Александр Шаповалов принял решение об эвакуации персонала и гостей ресторана. Всех гостей, находившихся в момент трагедии в ресторане, - около 25 человек, удалось в течение 15 минут вывести из здания и провести на безопасное расстояние. Персонал спустился по служебной лестнице, где уже было сильное задымление в районе 2 этажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две сотрудницы ресторана, кондитеры Эдита Юсупова и Маиза Гулжигит Кызы на текущий момент числятся пропавшими без вести. Руководство ресторана на связи с родственниками пропавших девушек, им оказывается помощь.
Кроме того, во время теракта 19-летний бармен-кассир Дмитрий Грищинский находился в баре в фойе "Крокус Сити Холла". Он получил огнестрельное ранение, но несмотря на это оказывал помощь в эвакуации людей, помогал гостям и сотрудникам заведения покинуть здание.
"Я услышал звуки выстрелов и сначала не понял, что происходит. Посмотрел по сторонам, увидел испуганные лица людей, показал руками, чтобы коллеги нагнулись. Затем я увидел, как террористы расстреливают зажатых в углу людей недалеко от нас. Я осознал, что это теракт, и мы все побежали из бара. Своих коллег я отправил вперед, вышел из бара в числе последних. Мы побежали из фойе, пока бежали к дверям, я получил пулевое ранение в руку. Народу было много, все бежали в панике через соседний пустой выставочный зал, в темноте, моя коллега упала, я помог ей подняться, чтобы ее не затоптали. Нам удалось выбраться через разбитые стеклянные двери и отойти на безопасное расстояние от здания", – сказал Грищинский, слова которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что уже выписался из больницы и восстанавливается дома.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.