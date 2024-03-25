https://ria.ru/20240325/terakt-1935774395.html

Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек

Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек - РИА Новости, 25.03.2024

Управляющий ресторана Backstage вывел из "Крокуса" около 25 человек

Управляющий ресторана Backstage Александр Шаповалов вывел около 25 человек после теракта в "Крокус Сити Холле", также помогал эвакуировать людей бармен-кассир... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:34

2024-03-25T22:34

2024-03-25T23:01

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175596_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_01cd6075afa2e1530bed86389e67130a.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Управляющий ресторана Backstage Александр Шаповалов вывел около 25 человек после теракта в "Крокус Сити Холле", также помогал эвакуировать людей бармен-кассир Дмитрий Грищинский, получивший огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Agalarov Rest. Ресторан Backstage, расположенный в здании "Крокус Сити Холла", был уничтожен в результате пожара во время террористического акта 22 марта. "Услышав звуки автоматных очередей из фойе концертного зала, управляющий ресторана Александр Шаповалов принял решение об эвакуации персонала и гостей ресторана. Всех гостей, находившихся в момент трагедии в ресторане, - около 25 человек, удалось в течение 15 минут вывести из здания и провести на безопасное расстояние. Персонал спустился по служебной лестнице, где уже было сильное задымление в районе 2 этажа", - говорится в сообщении. Отмечается, что две сотрудницы ресторана, кондитеры Эдита Юсупова и Маиза Гулжигит Кызы на текущий момент числятся пропавшими без вести. Руководство ресторана на связи с родственниками пропавших девушек, им оказывается помощь. Кроме того, во время теракта 19-летний бармен-кассир Дмитрий Грищинский находился в баре в фойе "Крокус Сити Холла". Он получил огнестрельное ранение, но несмотря на это оказывал помощь в эвакуации людей, помогал гостям и сотрудникам заведения покинуть здание. "Я услышал звуки выстрелов и сначала не понял, что происходит. Посмотрел по сторонам, увидел испуганные лица людей, показал руками, чтобы коллеги нагнулись. Затем я увидел, как террористы расстреливают зажатых в углу людей недалеко от нас. Я осознал, что это теракт, и мы все побежали из бара. Своих коллег я отправил вперед, вышел из бара в числе последних. Мы побежали из фойе, пока бежали к дверям, я получил пулевое ранение в руку. Народу было много, все бежали в панике через соседний пустой выставочный зал, в темноте, моя коллега упала, я помог ей подняться, чтобы ее не затоптали. Нам удалось выбраться через разбитые стеклянные двери и отойти на безопасное расстояние от здания", – сказал Грищинский, слова которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что уже выписался из больницы и восстанавливается дома. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)