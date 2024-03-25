https://ria.ru/20240325/terakt-1935611307.html

Пушилин рассказал о состоянии жителя ДНР, пострадавшего в "Крокусе"

Пушилин рассказал о состоянии жителя ДНР, пострадавшего в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Пушилин рассказал о состоянии жителя ДНР, пострадавшего в "Крокусе"

Житель Харцызска, пострадавший при теракте в "Крокусе", находится в больнице тяжелом состоянии, его супругу до сих пор не нашли, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:36

2024-03-25T11:36

2024-03-25T11:36

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

денис пушилин

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Житель Харцызска, пострадавший при теракте в "Крокусе", находится в больнице тяжелом состоянии, его супругу до сих пор не нашли, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что в "Крокус сити холле" во время теракта была семейная пара из Харцызска. "Женщину пока что не получается найти, мужчина находится в медицинском центре Вишневского. Состояние тяжелое, у него ожоги второй и третьей степени, а также осколочные переломы левой ноги. Держим ситуацию на контроле, что требуется от нас, конечно же, помощь будет оказана", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Кроме того, сообщил он, в "Крокусе" в момент теракта находились спортсмены из республики, участвующие в соревнованиях по бальным танцам, они не пострадали. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935500519.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, денис пушилин, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество