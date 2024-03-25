https://ria.ru/20240325/terakt-1935605597.html

Пекин потрясен терактом в Московской области, заявил МИД Китая

Пекин потрясен терактом в Московской области, заявил МИД Китая - РИА Новости, 25.03.2024

Пекин потрясен терактом в Московской области, заявил МИД Китая

Китай потрясен терактом в Московской области, выступает против любых форм терроризма, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:13

2024-03-25T11:13

2024-03-25T11:13

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

пекин

московская область (подмосковье)

си цзиньпин

владимир путин

маргарита симоньян

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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Китай потрясен терактом в Московской области, выступает против любых форм терроризма, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай глубоко потрясен масштабным террористическим актом в Московской области в России, который привел к огромным человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования в связи с погибшими, соболезнования пострадавшим и близким погибших", - сказал Линь Цзянь. Он также отметил, что "Китай выступает против любых форм терроризма, решительно осуждает террористические нападения, твердо поддерживает усилия всех сторон по защите своей государственной безопасности и стабильности". Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России. Глава Китая от имени правительства и народа Китая выразил соболезнования в связи с погибшими, а также искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Он подчеркнул, что Пекин решительно осуждает террористическую атаку, поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935352650.html

россия

пекин

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, пекин, московская область (подмосковье), си цзиньпин, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)