https://ria.ru/20240325/terakt-1935569008.html

Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе"

Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе"

Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в Подмосковье в минувшую пятницу, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:21

2024-03-25T06:21

2024-03-25T06:21

хабаровский край

владимир путин

россия

хабаровский край

украина

михаил дегтярев

маргарита симоньян

крокус

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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в Подмосковье в минувшую пятницу, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. На совещании в правительстве региона под председательством губернатора память погибших в "Крокусе" почтили минутой молчания. "Хабаровский край скорбит по жертвам подлого, чудовищного террористического акта, который произошел в Красногорске. Как бы ни старались враги России разобщить нас, запугать, ничего у них не выйдет! Наше общество становится все более сплоченным и единым. Наш долг как власти - заботиться о безопасности людей. Мной уже даны все указания, вместе с силовыми структурами принимаем необходимые меры по укреплению безопасности", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Губернатор в день трагедии 22 марта выразил соболезнования родным и близким пострадавших в бесчеловечном теракте. Ранее минкульт региона сообщил, что в ближайшие дни в Хабаровском крае отменены мероприятия увеселительного (развлекательного) характера, при этом просветительские события состоятся в учреждениях с усиленными мерами безопасности. Министерство транспорта России с 22 марта ввело на объектах транспортной инфраструктуры максимальный – третий – уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты. Международный аэропорт Хабаровск информировал, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией "Аэрофлот" в период с 20.00 местного времени 22 марта по 25-е число включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/zasedanie-1935537751.html

https://ria.ru/20240325/ssha-1935561348.html

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владимир путин, россия, хабаровский край, украина, михаил дегтярев, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)