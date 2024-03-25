https://ria.ru/20240325/terakt-1935569008.html
Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе"
Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе"
Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в Подмосковье в минувшую пятницу, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:21
2024-03-25T06:21
2024-03-25T06:21
хабаровский край
владимир путин
россия
хабаровский край
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михаил дегтярев
маргарита симоньян
крокус
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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в Подмосковье в минувшую пятницу, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. На совещании в правительстве региона под председательством губернатора память погибших в "Крокусе" почтили минутой молчания. "Хабаровский край скорбит по жертвам подлого, чудовищного террористического акта, который произошел в Красногорске. Как бы ни старались враги России разобщить нас, запугать, ничего у них не выйдет! Наше общество становится все более сплоченным и единым. Наш долг как власти - заботиться о безопасности людей. Мной уже даны все указания, вместе с силовыми структурами принимаем необходимые меры по укреплению безопасности", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Губернатор в день трагедии 22 марта выразил соболезнования родным и близким пострадавших в бесчеловечном теракте. Ранее минкульт региона сообщил, что в ближайшие дни в Хабаровском крае отменены мероприятия увеселительного (развлекательного) характера, при этом просветительские события состоятся в учреждениях с усиленными мерами безопасности. Министерство транспорта России с 22 марта ввело на объектах транспортной инфраструктуры максимальный – третий – уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты. Международный аэропорт Хабаровск информировал, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией "Аэрофлот" в период с 20.00 местного времени 22 марта по 25-е число включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/zasedanie-1935537751.html
https://ria.ru/20240325/ssha-1935561348.html
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владимир путин, россия, хабаровский край, украина, михаил дегтярев, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хабаровский край, Владимир Путин, Россия, Хабаровский край, Украина, Михаил Дегтярев, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе"
Дегтярев: Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в "Крокусе"
ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости.
Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в Подмосковье в минувшую пятницу, сообщил
губернатор Михаил Дегтярев.
На совещании в правительстве региона под председательством губернатора память погибших в "Крокусе" почтили минутой молчания.
"Хабаровский край скорбит по жертвам подлого, чудовищного террористического акта, который произошел в Красногорске. Как бы ни старались враги России разобщить нас, запугать, ничего у них не выйдет! Наше общество становится все более сплоченным и единым. Наш долг как власти - заботиться о безопасности людей. Мной уже даны все указания, вместе с силовыми структурами принимаем необходимые меры по укреплению безопасности", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Губернатор в день трагедии 22 марта выразил соболезнования родным и близким пострадавших в бесчеловечном теракте.
Ранее минкульт региона сообщил, что в ближайшие дни в Хабаровском крае отменены мероприятия увеселительного (развлекательного) характера, при этом просветительские события состоятся в учреждениях с усиленными мерами безопасности.
Министерство транспорта России с 22 марта ввело на объектах транспортной инфраструктуры максимальный – третий – уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты. Международный аэропорт Хабаровск информировал, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией "Аэрофлот" в период с 20.00 местного времени 22 марта по 25-е число включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.