https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html

Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке

Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке - РИА Новости, 25.03.2024

Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке

Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:31

2024-03-25T00:31

2024-03-25T00:42

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.Файзова занесли на второй этаж Басманного суда в кресле-каталке, его сопровождал, предположительно, врач "скорой". Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, происшествия, москва