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Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:31 25.03.2024 (обновлено: 00:42 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке - РИА Новости, 25.03.2024
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке
Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:31
2024-03-25T00:42
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.Файзова занесли на второй этаж Басманного суда в кресле-каталке, его сопровождал, предположительно, врач "скорой". Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах.
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крокус, происшествия, москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке

Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд на кресле-каталке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Файзова занесли на второй этаж Басманного суда в кресле-каталке, его сопровождал, предположительно, врач "скорой". Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияМосква
 
 
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