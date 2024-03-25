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Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке - РИА Новости, 25.03.2024
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке
Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:31
2024-03-25T00:31
2024-03-25T00:42
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.Файзова занесли на второй этаж Басманного суда в кресле-каталке, его сопровождал, предположительно, врач "скорой". Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах.
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крокус, происшествия, москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке
Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд на кресле-каталке
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в кресле-каталке и в сопровождении врача, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Файзова занесли на второй этаж Басманного суда в кресле-каталке, его сопровождал, предположительно, врач "скорой". Обвиняемый был одет в халат, который обычно носят постояльцы в больничных стационарах.