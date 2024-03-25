https://ria.ru/20240325/tekhnika-1935586928.html

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 25.03.2024

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:01

2024-03-25T10:01

2024-03-25T10:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установившимися положительными среднесуточными температурами воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование. С марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ. "Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.

https://ria.ru/20240325/moskva-1935572410.html

https://ria.ru/20240324/polotentsesushiteli-1935426363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы