https://ria.ru/20240325/tekhnika-1935586928.html
Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы
Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 25.03.2024
Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:01
2024-03-25T10:01
2024-03-25T10:01
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установившимися положительными среднесуточными температурами воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование. С марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ. "Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.
https://ria.ru/20240325/moskva-1935572410.html
https://ria.ru/20240324/polotentsesushiteli-1935426363.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установившимися положительными среднесуточными температурами воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование. С марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.
"Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.