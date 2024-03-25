https://ria.ru/20240325/tadzhiki-1935665623.html

Представители таджикского народа возложили цветы у "Крокуса"

Представители таджикского народа возложили цветы у "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Представители таджикского народа возложили цветы у "Крокуса"

Представители таджикского народа выразили соболезнования на мемориале у "Крокус сити холла", где в пятницу был совершен теракт, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:54

2024-03-25T14:54

2024-03-25T16:33

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Представители таджикского народа выразили соболезнования на мемориале у "Крокус сити холла", где в пятницу был совершен теракт, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Таджикский народ потрясен и скорбит вместе с вами. Примите наши искренние соболезнования", - гласит текст на табличке, которую установили в начале мемориала. Вокруг таблички появилось большое количество букетов. Также на мемориале появились таблички от Ирака и Азербайджана."Примите наши искренние соболезнования по случаю кровавого трагического случая, которое было нанесено против мирных россиян. Желаем от души скорейшего выздоровления тем, кто лежит в больнице. Председатель Ген-штаба управления народного ополчения", - говорится в надписи большого венка из роз от Ирака.Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле", все они в суде заявили, что являются уроженцами Таджикистана. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России в связи с терактом отмечал, что террористы - "убийцы и нелюди, у которых нет и не может быть национальности". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Путиным выразил глубокие соболезнования и солидарность с российским народом, подчеркнув, что теракту не может быть оправдания. Главы двух государств также отметили, что активизируют совместную работу по противодействию терроризму. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/tadzhikistan-1935602924.html

https://ria.ru/20240325/dolgi-1935651419.html

красногорск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Табличка у "Крокуса" с соболезнованиями от таджикского народа У "Крокуса" появилась табличка с соболезнованиями от таджикского народа. Корреспондент РИА Новости передает, что установившие ее молодые люди также привезли несколько ящиков цветов. 2024-03-25T14:54 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красногорск, крокус сити холл