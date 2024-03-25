Рейтинг@Mail.ru
Американские эксперты не верят в собственные фейки, заявил экономист - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/ssha-1935664292.html
Американские эксперты не верят в собственные фейки, заявил экономист
Американские эксперты не верят в собственные фейки, заявил экономист - РИА Новости, 25.03.2024
Американские эксперты не верят в собственные фейки, заявил экономист
Американские экс-чиновники и эксперты не верят в распространяемые ими фейки о России, они не представляют мир без доминирования США, заявил американский... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:48
2024-03-25T14:48
в мире
россия
владимир путин
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американские экс-чиновники и эксперты не верят в распространяемые ими фейки о России, они не представляют мир без доминирования США, заявил американский экономист Дэвид Голдман в статье в издании Asia Times. По словам Голдмана, недавно несколько десятков аналитиков, исследователей и бывших чиновников США встретились, чтобы оценить ситуацию в мире. Как отметил экономист, один из участников встречи утверждал, что Россия несет якобы "огромные потери" (среди военных) в конфликте на Украине, а ее экономика уязвима. "Все вышесказанное явно ложно, и докладчик, о котором идет речь, знает, что оно ложно", - говорится в статье Голдмана в издании Asia Times. Эксперт подчеркнул, что российские силы избегают лобовых атак, чтобы сохранить жизни военных. Голдман добавил, что Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок. Он также указал собравшимся на то, что санкции против РФ провалились. "Никто не оспаривал представленные мной данные", - подчеркнул экономист. Он добавил, что участники встречи также не верят в утверждения о "серьезных потерях" (среди военных) России. "Собравшиеся высокопоставленные лица... просто не могут представить мир, в котором Америка больше не отдает приказы. Они привыкли руководить, и они готовы рискнуть всем миром, чтобы сохранить свое положение", - подытожил Голдман. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240325/mask-1935559135.html
https://ria.ru/20240324/ulika-1935434690.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, сша, украина
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Украина
Американские эксперты не верят в собственные фейки, заявил экономист

Экономист: экс-чиновники и эксперты из США не верят в собственные фейки о России

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американские экс-чиновники и эксперты не верят в распространяемые ими фейки о России, они не представляют мир без доминирования США, заявил американский экономист Дэвид Голдман в статье в издании Asia Times.
По словам Голдмана, недавно несколько десятков аналитиков, исследователей и бывших чиновников США встретились, чтобы оценить ситуацию в мире. Как отметил экономист, один из участников встречи утверждал, что Россия несет якобы "огромные потери" (среди военных) в конфликте на Украине, а ее экономика уязвима.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Маск увидел в "красной волне" единственный шанс спасения США
Вчера, 01:19
"Все вышесказанное явно ложно, и докладчик, о котором идет речь, знает, что оно ложно", - говорится в статье Голдмана в издании Asia Times. Эксперт подчеркнул, что российские силы избегают лобовых атак, чтобы сохранить жизни военных.
Голдман добавил, что Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок. Он также указал собравшимся на то, что санкции против РФ провалились.
"Никто не оспаривал представленные мной данные", - подчеркнул экономист. Он добавил, что участники встречи также не верят в утверждения о "серьезных потерях" (среди военных) России.
"Собравшиеся высокопоставленные лица... просто не могут представить мир, в котором Америка больше не отдает приказы. Они привыкли руководить, и они готовы рискнуть всем миром, чтобы сохранить свое положение", - подытожил Голдман.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Захарова прокомментировала заявление США о непричастности Украины к теракту
24 марта, 10:44
 
В миреРоссияВладимир ПутинСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала