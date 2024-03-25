Американские эксперты не верят в собственные фейки, заявил экономист
Экономист: экс-чиновники и эксперты из США не верят в собственные фейки о России
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американские экс-чиновники и эксперты не верят в распространяемые ими фейки о России, они не представляют мир без доминирования США, заявил американский экономист Дэвид Голдман в статье в издании Asia Times.
По словам Голдмана, недавно несколько десятков аналитиков, исследователей и бывших чиновников США встретились, чтобы оценить ситуацию в мире. Как отметил экономист, один из участников встречи утверждал, что Россия несет якобы "огромные потери" (среди военных) в конфликте на Украине, а ее экономика уязвима.
"Все вышесказанное явно ложно, и докладчик, о котором идет речь, знает, что оно ложно", - говорится в статье Голдмана в издании Asia Times. Эксперт подчеркнул, что российские силы избегают лобовых атак, чтобы сохранить жизни военных.
Голдман добавил, что Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок. Он также указал собравшимся на то, что санкции против РФ провалились.
"Никто не оспаривал представленные мной данные", - подчеркнул экономист. Он добавил, что участники встречи также не верят в утверждения о "серьезных потерях" (среди военных) России.
"Собравшиеся высокопоставленные лица... просто не могут представить мир, в котором Америка больше не отдает приказы. Они привыкли руководить, и они готовы рискнуть всем миром, чтобы сохранить свое положение", - подытожил Голдман.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.