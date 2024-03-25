Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта в "Крокусе"
Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.
"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.
В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.
В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.
К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.
К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.
На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.
На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.
Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.
Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.
Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.
Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.
К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.
К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.
К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.
К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.
Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.
Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.
Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".
Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".
Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.
Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.
За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.
Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.
В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.
К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.
На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.
Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.
Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.
К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.
К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.
Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.
Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".
Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.