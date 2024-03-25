https://ria.ru/20240325/spisok-1935635921.html

Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта

Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта - РИА Новости, 25.03.2024

Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта

Депздрав Москвы опубликовал актуальный список госпитализированных в столичные медучреждения после теракта в "Крокус сити холле", в нем 76 человек, информация... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:59

2024-03-25T12:59

2024-03-25T13:05

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депздрав Москвы опубликовал актуальный список госпитализированных в столичные медучреждения после теракта в "Крокус сити холле", в нем 76 человек, информация размещена на сайте департамента."Опубликован список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения (по состоянию на 25.03.2024)", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

москва

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, крокус сити холл, красногорск, московская область (подмосковье)