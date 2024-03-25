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Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935714431.html
Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске
Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске - РИА Новости, 25.03.2024
Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске
О ходе спецоперации и изменении тактики украинских войск — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:17
2024-03-25T19:17
специальная военная операция на украине
ростовская область
киев
россия
василий голубев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
укрэнерго
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. О ходе спецоперации и изменении тактики украинских войск — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 465 человек. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю, на Южнодонецком — улучшили тактическое положение. Средства ПВО уничтожили 103 украинских беспилотников и 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган". На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгораниеНочью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС возник пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Пострадавших нет, энергоснабжение региона удалось восстановить. Два энергоблока временно вывели из эксплуатации. ГРЭС расположена в Новочеркасске в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС она — основная базовая электростанция в энергосистеме региона. Установленная мощность — около 2,3 ГВт. ПВО сбила 11 украинских дронов над Ростовской областьюРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны. Около 15:30 мск над регионом были сбиты две украинские зенитные управляемые ракеты С-200. ВСУ атаковали дронами-камикадзе "Газель" в Белгородской областиВ Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе автомобиль "Газель", транспортное средство загорелось, но водитель и пассажир не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района. В Киеве упали обломки ракетыКиевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе после взрывов. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. "Зафиксировано падение обломков в Печерском районе", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы. Экстренные отключения света в ОдессеОдин из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения, в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК. Ранее в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения. Часть города осталась без электричества. В городском совете сообщили, что электротранспорт в понедельник работать не будет. Сальдо заявил, что ВСУ сменили тактику на Херсонском направленииУкраинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры. Использует артиллерию, в том числе — кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию", — сказал Сальдо. По его словам, особенно часто ВСУ атакуют общественные здания беспилотниками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240325/oshibka-1935696447.html
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ростовская область, киев, россия, василий голубев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, укрэнерго, ростовская аэс, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Киев, Россия, Василий Голубев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Ростовская АЭС, Вячеслав Гладков
Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске

Спецоперация, 25 марта: на ГРЭС в Новочеркасске произошел пожар после атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкНа территории Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области
На территории Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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На территории Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. О ходе спецоперации и изменении тактики украинских войск — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 465 человек. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю, на Южнодонецком — улучшили тактическое положение.
Средства ПВО уничтожили 103 украинских беспилотников и 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание

Ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС возник пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Пострадавших нет, энергоснабжение региона удалось восстановить. Два энергоблока временно вывели из эксплуатации.
ГРЭС расположена в Новочеркасске в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС она — основная базовая электростанция в энергосистеме региона. Установленная мощность — около 2,3 ГВт.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Совершили ошибку. В США сообщили о провальном ходе Запада против России
Вчера, 16:26

ПВО сбила 11 украинских дронов над Ростовской областью

Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны.
Около 15:30 мск над регионом были сбиты две украинские зенитные управляемые ракеты С-200.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе "Газель" в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе автомобиль "Газель", транспортное средство загорелось, но водитель и пассажир не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.

В Киеве упали обломки ракеты

Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе после взрывов.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.
"Зафиксировано падение обломков в Печерском районе", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине
Вчера, 09:33

Экстренные отключения света в Одессе

Один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения, в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК.
Ранее в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения. Часть города осталась без электричества. В городском совете сообщили, что электротранспорт в понедельник работать не будет.

Сальдо заявил, что ВСУ сменили тактику на Херсонском направлении

Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры. Использует артиллерию, в том числе — кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию", — сказал Сальдо. По его словам, особенно часто ВСУ атакуют общественные здания беспилотниками.
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой
"Добро пожаловать": танкисты подтвердили готовность к встречам с Abrams
Вчера, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКиевРоссияВасилий ГолубевВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкрэнергоРостовская АЭСВячеслав Гладков
 
 
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