https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935714431.html

Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске

Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске - РИА Новости, 25.03.2024

Спецоперация, 25 марта: ВСУ атаковали ГРЭС в Новочеркасске

О ходе спецоперации и изменении тактики украинских войск — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:17

2024-03-25T19:17

2024-03-25T19:17

специальная военная операция на украине

ростовская область

киев

россия

василий голубев

владимир сальдо

вооруженные силы украины

укрэнерго

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. О ходе спецоперации и изменении тактики украинских войск — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 465 человек. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю, на Южнодонецком — улучшили тактическое положение. Средства ПВО уничтожили 103 украинских беспилотников и 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган". На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгораниеНочью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС возник пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Пострадавших нет, энергоснабжение региона удалось восстановить. Два энергоблока временно вывели из эксплуатации. ГРЭС расположена в Новочеркасске в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС она — основная базовая электростанция в энергосистеме региона. Установленная мощность — около 2,3 ГВт. ПВО сбила 11 украинских дронов над Ростовской областьюРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны. Около 15:30 мск над регионом были сбиты две украинские зенитные управляемые ракеты С-200. ВСУ атаковали дронами-камикадзе "Газель" в Белгородской областиВ Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе автомобиль "Газель", транспортное средство загорелось, но водитель и пассажир не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района. В Киеве упали обломки ракетыКиевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе после взрывов. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. "Зафиксировано падение обломков в Печерском районе", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы. Экстренные отключения света в ОдессеОдин из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения, в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК. Ранее в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения. Часть города осталась без электричества. В городском совете сообщили, что электротранспорт в понедельник работать не будет. Сальдо заявил, что ВСУ сменили тактику на Херсонском направленииУкраинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры. Использует артиллерию, в том числе — кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию", — сказал Сальдо. По его словам, особенно часто ВСУ атакуют общественные здания беспилотниками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240325/oshibka-1935696447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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