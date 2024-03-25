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Соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:40 25.03.2024 (обновлено: 23:19 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/souchastniki-1935766214.html
Соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги
Соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги - РИА Новости, 25.03.2024
Соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги
Трое соучастников террористов предоставили боевикам квартиру и машину, а также переводили деньги, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:40
2024-03-25T23:19
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
украина
владимир путин
александр бастрыкин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трое соучастников террористов предоставили боевикам квартиру и машину, а также переводили деньги, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина. &quot;Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, переводили денежные средства&quot;, - сказал председатель СК РФ.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935763241.html
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происшествия, россия, украина, владимир путин, александр бастрыкин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги

Бастрыкин: соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЗадержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Задержанные по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Задержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трое соучастников террористов предоставили боевикам квартиру и машину, а также переводили деньги, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина.
«

"Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, переводили денежные средства", - сказал председатель СК РФ.

Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин назвал теракт звеном в попытках тех, кто воюет с Россией с 2014 года
Вчера, 21:22
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин рассказал, на что рассчитывали те, кто устроил теракт в "Крокусе"
Вчера, 21:08
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр БастрыкинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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