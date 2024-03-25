Соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги
Бастрыкин: соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЗадержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Задержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трое соучастников террористов предоставили боевикам квартиру и машину, а также переводили деньги, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина.
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"Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, переводили денежные средства", - сказал председатель СК РФ.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.