https://ria.ru/20240325/sotrudnichestvo-1935630020.html

Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявили в Кремле

Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.03.2024

Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявили в Кремле

Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, оно сейчас ни в какой мере не ведется в связи с максимально обостренным периодом, заявил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:41

2024-03-25T12:41

2024-03-25T12:49

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, оно сейчас ни в какой мере не ведется в связи с максимально обостренным периодом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Борьба с терроризмом - это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия, но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется", - сказал Песков журналистам. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, безопасность