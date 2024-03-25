https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935694660.html

Посольство в Берлине получило свыше 2,5 тысячи писем с соболезнованиями

Посольство в Берлине получило свыше 2,5 тысячи писем с соболезнованиями - РИА Новости, 25.03.2024

Посольство в Берлине получило свыше 2,5 тысячи писем с соболезнованиями

Посольство России в Берлине получило свыше 2,5 тысячи писем со словами соболезнований в связи с терактом в Подмосковье, сообщили журналистам представители... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:17

2024-03-25T16:17

2024-03-25T16:19

теракт в "крокус сити холле"

россия

берлин (город)

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:393:2142:1598_1920x0_80_0_0_49bb4f9a5a967f5db7203503d4c1a066.jpg

БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Посольство России в Берлине получило свыше 2,5 тысячи писем со словами соболезнований в связи с терактом в Подмосковье, сообщили журналистам представители дипведомства. В российском посольстве открыта книга соболезнований, в ней можно оставить свои слова поддержки до 27 марта включительно. "Для рядовых немцев - в электронном виде, для представителей властей, депутатского и дипломатического корпуса - в традиционном… с момента открытия электронной книги соболезнований поступило свыше 2,5 тысячи писем", - уточнили в диппредставительстве, добавив, что в этой связи посольство посетили дипломаты дружественных государств, в том числе послы стран СНГ. Также отмечается, что к зданию дипведомства неравнодушные граждане продолжают приносить свежие цветы, чтобы почтить память жертв теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

россия

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, берлин (город), украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)