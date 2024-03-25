https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935563119.html

Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T03:11

2024-03-25T03:11

2024-03-25T03:11

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

эритрея

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает министерство информации страны. "Президент Исайяс Афеверки направил сообщение с соболезнованиями президенту Владимиру Путину после ужасающей и трагической террористической стрельбы в концертном зале в Москве", - говорится в сообщении на странице министерства в социальной сети Х. Отмечается, что президент Эритреи Афеверки также подчеркнул, что правительство страны решительно осуждает теракт. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935560321.html

https://ria.ru/20240324/papa-1935463014.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935480668.html

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эритрея

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владимир путин, россия, эритрея, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)