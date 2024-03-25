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Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:11 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935563119.html
Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"
Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"
Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T03:11
2024-03-25T03:11
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
эритрея
украина
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает министерство информации страны. "Президент Исайяс Афеверки направил сообщение с соболезнованиями президенту Владимиру Путину после ужасающей и трагической террористической стрельбы в концертном зале в Москве", - говорится в сообщении на странице министерства в социальной сети Х. Отмечается, что президент Эритреи Афеверки также подчеркнул, что правительство страны решительно осуждает теракт. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935560321.html
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эритрея
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владимир путин, россия, эритрея, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Эритрея, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Президент Эритреи выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Президент Эритреи Афеверки выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

© Фото : МЧС РоссииПоследствия теракта в "Крокус Сити Холле"
Последствия теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : МЧС России
Последствия теракта в "Крокус Сити Холле" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает министерство информации страны.
«
"Президент Исайяс Афеверки направил сообщение с соболезнованиями президенту Владимиру Путину после ужасающей и трагической террористической стрельбы в концертном зале в Москве", - говорится в сообщении на странице министерства в социальной сети Х.
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Мексике выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"
01:48
Отмечается, что президент Эритреи Афеверки также подчеркнул, что правительство страны решительно осуждает теракт.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Папа римский выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 13:29
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Вчера, 15:22
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияЭритреяУкраинаМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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