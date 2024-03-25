https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935560321.html

В Мексике выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"

В Мексике выразили соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

В Мексике выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"

Мексиканская Партия трудящихся, молодежное крыло правящего движения Morena, Факельное движение, а также бывший глава МИД Марсело Эбрард выразили соболезнования... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:48

2024-03-25T01:48

2024-03-25T01:48

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

мексика

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МЕХИКО, 25 мар- РИА Новости. Мексиканская Партия трудящихся, молодежное крыло правящего движения Morena, Факельное движение, а также бывший глава МИД Марсело Эбрард выразили соболезнования семьям жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холл" и решительно осудили это преступление. "Партия трудящихся Мексики РТ решительно осуждает теракт, совершенный в зале "Крокус сити холл" в Москве, где на концерт собрались гражданские лица ... это не военные действия и им нет оправдания, это преступление против человечности, которое должно быть осуждено со всех мировых трибун", - говорится в заявлении, которое партия распространила в социальных сетях. Члены партии и конгрессмены выразили солидарность с российским народом и семьями погибших, осудив все формы терроризма и попытки найти ему оправдание, которые являются формой соучастия в преступлении. "Подлый акт, исходящий из ненависти и обиды, который никоим образом не должен быть оправдан, а тем более прикрыт международным сообществом. Наш призыв прост - ясное и полное неприятие и наказание виновных в этом зверском преступлении против человечества. Мы присоединяемся к тому, чтобы сделать видимой мелочность дезинформации и лжи, исходящей от власть имущих, мотивированной и используемой экономическими, политическими, социальными, интеллектуальными и коммуникационными лидерами. Нет оправдания проимпериалистическим и неофашистским манипуляциям СМИ", - написали в своем послании участники молодежного крыла правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena. В Факельном движении Мексики, которое представляет крестьян и малоимущих, заявили, что группы влияния и отдельные лица, стоящие за террористической атакой, должны быть "разоблачены, отвергнуты и наказаны", выразив солидарность российскому народу и президенту. Помимо политических движений со словами солидарности и соболезнованиями в адрес россиян и правительства выступил бывший глава МИД Марсело Эбрард. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935480668.html

https://ria.ru/20240324/shklyarskiy-1935454820.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935369255.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

россия

мексика

украина

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владимир путин, россия, мексика, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)