https://ria.ru/20240325/skoraya-1935650161.html

Депздрав: скорая подъехала к "Крокусу" через четыре минуты после вызова

Депздрав: скорая подъехала к "Крокусу" через четыре минуты после вызова - РИА Новости, 25.03.2024

Депздрав: скорая подъехала к "Крокусу" через четыре минуты после вызова

Первая бригада скорой помощи прибыла на место ЧП в "Крокусе" уже через четыре минуты после поступления вызова, сообщил министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:52

2024-03-25T13:52

2024-03-25T14:32

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

красногорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935147280_0:164:3100:1907_1920x0_80_0_0_bef2e2439e64025af0953730ec429be9.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первая бригада скорой помощи прибыла на место ЧП в "Крокусе" уже через четыре минуты после поступления вызова, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк."Уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Всего в оказании медпомощи пострадавшим в "Крокусе" были задействованы 54 бригады Московской областной станции скорой помощи, а также 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, оперативно было налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы", - сообщил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона.Как добавили в ведомстве, областные медучреждения были готовы к приему пострадавших и обеспечены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Также пострадавших, помимо больниц региона, госпитализировали в стационары столицы и федеральные центры.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), крокус сити холл, красногорск