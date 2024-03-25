https://ria.ru/20240325/skhema-1935766078.html

Путин взял на совещание по теракту в "Крокусе" схему концертного зала

Путин взял на совещание по теракту в "Крокусе" схему концертного зала - РИА Новости, 25.03.2024

Путин взял на совещание по теракту в "Крокусе" схему концертного зала

Президент России Владимир Путин в числе других материалов взял с собой на совещание по теракту в "Крокус сити холле" схему концертного зала. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:40

2024-03-25T21:40

2024-03-25T21:40

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в числе других материалов взял с собой на совещание по теракту в "Крокус сити холле" схему концертного зала. Президент в понедельник вечером проводит совещание, на котором обсуждаются меры, принимаемые после теракта. В трансляции совещания видно, что на столе перед президентом лежат разные бумаги, среди них - цветная схема концертного зала. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)