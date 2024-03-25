https://ria.ru/20240325/sistemy-1935765892.html

Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК

Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК - РИА Новости, 25.03.2024

Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:38

2024-03-25T21:38

2024-03-25T21:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

александр бастрыкин

владимир путин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначена экспертиза. "Следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус сити холл". С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и изучения информации о режиме работы системы противопожарной безопасности в момент совершения теракта", - сказал он в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

https://ria.ru/20240325/putin-1935763491.html

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