Рейтинг@Mail.ru
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:38 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/sistemy-1935765892.html
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК - РИА Новости, 25.03.2024
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:38
2024-03-25T21:38
теракт в "крокус сити холле"
россия
александр бастрыкин
владимир путин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935291270_1:0:847:476_1920x0_80_0_0_4ab47dd1e9c991821c18f1d2676464d1.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначена экспертиза. "Следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус сити холл". С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и изучения информации о режиме работы системы противопожарной безопасности в момент совершения теракта", - сказал он в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
https://ria.ru/20240325/putin-1935763491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935291270_107:0:742:476_1920x0_80_0_0_9f1dcb1e2ef4577616028921843b39a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бастрыкин, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК

Бастрыкин: содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкПоследствия теракта в "Крокус Сити Холле"
Последствия теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Московской области
Перейти в медиабанк
Последствия теракта в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначена экспертиза.
«
"Следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус сити холл". С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и изучения информации о режиме работы системы противопожарной безопасности в момент совершения теракта", - сказал он в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин: тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора
Вчера, 21:24
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияАлександр БастрыкинВладимир ПутинКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала