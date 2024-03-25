https://ria.ru/20240325/sistemy-1935765892.html
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК - РИА Новости, 25.03.2024
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:38
2024-03-25T21:38
2024-03-25T21:38
теракт в "крокус сити холле"
россия
александр бастрыкин
владимир путин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в настоящее время изучается содержимое всех противопожарных систем "Крокуса", назначена экспертиза. "Следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус сити холл". С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и изучения информации о режиме работы системы противопожарной безопасности в момент совершения теракта", - сказал он в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
https://ria.ru/20240325/putin-1935763491.html
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россия, александр бастрыкин, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается, заявил глава СК
Бастрыкин: содержимое всех противопожарных систем "Крокуса" изучается