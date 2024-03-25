https://ria.ru/20240325/sberbank-1935579483.html
Сбербанк подал иск к своей бывшей британской "дочке"
Сбербанк подал иск к своей бывшей британской "дочке" - РИА Новости, 25.03.2024
Сбербанк подал иск к своей бывшей британской "дочке"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 11,9 миллиарда рублей со своей бывшей бывшей британской "дочки" Sberbank CIB... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:06
2024-03-25T09:06
2024-03-25T09:14
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 11,9 миллиарда рублей со своей бывшей бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 22 марта, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов.
https://ria.ru/20220902/sberbank-1814127889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, москва, сбербанк россии
Экономика, Великобритания, Москва, Сбербанк России
Сбербанк подал иск к своей бывшей британской "дочке"
Сбербанк потребовал от своей бывшей британской "дочки" 11,9 миллиарда рублей