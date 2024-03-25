https://ria.ru/20240325/sberbank-1935579483.html

Сбербанк подал иск к своей бывшей британской "дочке"

Сбербанк подал иск к своей бывшей британской "дочке" - РИА Новости, 25.03.2024

Сбербанк подал иск к своей бывшей британской "дочке"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 11,9 миллиарда рублей со своей бывшей бывшей британской "дочки" Sberbank CIB... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:06

2024-03-25T09:06

2024-03-25T09:14

экономика

великобритания

москва

сбербанк россии

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 11,9 миллиарда рублей со своей бывшей бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 22 марта, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов.

https://ria.ru/20220902/sberbank-1814127889.html

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Дарья Буймова

экономика, великобритания, москва, сбербанк россии