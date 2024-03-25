https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935749252.html

Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США

Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США - РИА Новости, 25.03.2024

Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США

Министерство финансов США заявило, что компании и физические лица, включенные в понедельник в санкционный список, участвовали в торговле запрещенной к ввозу в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:07

2024-03-25T20:07

2024-03-25T20:07

экономика

технологии

россия

сша

оаэ

министерство финансов сша

центральный банк рф (цб рф)

втб

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Министерство финансов США заявило, что компании и физические лица, включенные в понедельник в санкционный список, участвовали в торговле запрещенной к ввозу в РФ продукции или могли содействовать обходу антироссийских рестрикций с помощью криптовалют. Под санкции попали 18 фирм из РФ, ОАЭ, Кипра и Эстонии и два россиянина. "Сегодня Управление контроля за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физических лиц за работу в финсервисном и технологическом секторах экономики Российской Федерации, включая лиц, которые разрабатывали или предлагали услуги с задействованием виртуальных активов, которые позволяли обходить санкции США", - сказано в пресс-релизе. "Пять юридических лиц попали под санкции за то, что ими владели или их контролировали подсанкционные лица", - добавило министерство финансов. Часть компаний, по мнению американских властей, либо содействовали созданию сервисов, использующих технологию блокчейн, и оперировали таковыми, либо обеспечивали криптовалютные платежи в российском финансовом секторе. По данными министерства финансов, ООО "Системы распределенного реестра" связано с ВТБ и ЦБ РФ, ООО "Лайтхаус" - со Сбербанком и ВТБ, ООО "Атомайз" - с Росбанком и Совкомбанком. Санкции против компаний группы "Эшелон" в США объяснили якобы их причастностью к торговле подсанкционной технологической продукцией.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934560183.html

https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934754842.html

россия

сша

оаэ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, сша, оаэ, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), втб