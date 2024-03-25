Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США
Минфин США: новые санкции ударили по торговцам технологическими товарами
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Министерство финансов США заявило, что компании и физические лица, включенные в понедельник в санкционный список, участвовали в торговле запрещенной к ввозу в РФ продукции или могли содействовать обходу антироссийских рестрикций с помощью криптовалют.
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"Сегодня Управление контроля за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физических лиц за работу в финсервисном и технологическом секторах экономики Российской Федерации, включая лиц, которые разрабатывали или предлагали услуги с задействованием виртуальных активов, которые позволяли обходить санкции США", - сказано в пресс-релизе.
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"Пять юридических лиц попали под санкции за то, что ими владели или их контролировали подсанкционные лица", - добавило министерство финансов.
Часть компаний, по мнению американских властей, либо содействовали созданию сервисов, использующих технологию блокчейн, и оперировали таковыми, либо обеспечивали криптовалютные платежи в российском финансовом секторе. По данными министерства финансов, ООО "Системы распределенного реестра" связано с ВТБ и ЦБ РФ, ООО "Лайтхаус" - со Сбербанком и ВТБ, ООО "Атомайз" - с Росбанком и Совкомбанком.
Санкции против компаний группы "Эшелон" в США объяснили якобы их причастностью к торговле подсанкционной технологической продукцией.