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Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США - РИА Новости, 25.03.2024
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20:07 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935749252.html
Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США
Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США - РИА Новости, 25.03.2024
Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США
Министерство финансов США заявило, что компании и физические лица, включенные в понедельник в санкционный список, участвовали в торговле запрещенной к ввозу в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:07
2024-03-25T20:07
экономика
технологии
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министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Министерство финансов США заявило, что компании и физические лица, включенные в понедельник в санкционный список, участвовали в торговле запрещенной к ввозу в РФ продукции или могли содействовать обходу антироссийских рестрикций с помощью криптовалют. Под санкции попали 18 фирм из РФ, ОАЭ, Кипра и Эстонии и два россиянина. "Сегодня Управление контроля за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физических лиц за работу в финсервисном и технологическом секторах экономики Российской Федерации, включая лиц, которые разрабатывали или предлагали услуги с задействованием виртуальных активов, которые позволяли обходить санкции США", - сказано в пресс-релизе. "Пять юридических лиц попали под санкции за то, что ими владели или их контролировали подсанкционные лица", - добавило министерство финансов. Часть компаний, по мнению американских властей, либо содействовали созданию сервисов, использующих технологию блокчейн, и оперировали таковыми, либо обеспечивали криптовалютные платежи в российском финансовом секторе. По данными министерства финансов, ООО "Системы распределенного реестра" связано с ВТБ и ЦБ РФ, ООО "Лайтхаус" - со Сбербанком и ВТБ, ООО "Атомайз" - с Росбанком и Совкомбанком. Санкции против компаний группы "Эшелон" в США объяснили якобы их причастностью к торговле подсанкционной технологической продукцией.
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934560183.html
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экономика, технологии, россия, сша, оаэ, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), втб
Экономика, Технологии, Россия, США, ОАЭ, Министерство финансов США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ
Новые санкции ударили по криптофирмам, заявил Минфин США

Минфин США: новые санкции ударили по торговцам технологическими товарами

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Министерство финансов США заявило, что компании и физические лица, включенные в понедельник в санкционный список, участвовали в торговле запрещенной к ввозу в РФ продукции или могли содействовать обходу антироссийских рестрикций с помощью криптовалют.
Под санкции попали 18 фирм из РФ, ОАЭ, Кипра и Эстонии и два россиянина.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Посол России в США прокомментировал антироссийские санкции
20 марта, 20:12
"Сегодня Управление контроля за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физических лиц за работу в финсервисном и технологическом секторах экономики Российской Федерации, включая лиц, которые разрабатывали или предлагали услуги с задействованием виртуальных активов, которые позволяли обходить санкции США", - сказано в пресс-релизе.
«
"Пять юридических лиц попали под санкции за то, что ими владели или их контролировали подсанкционные лица", - добавило министерство финансов.
Часть компаний, по мнению американских властей, либо содействовали созданию сервисов, использующих технологию блокчейн, и оперировали таковыми, либо обеспечивали криптовалютные платежи в российском финансовом секторе. По данными министерства финансов, ООО "Системы распределенного реестра" связано с ВТБ и ЦБ РФ, ООО "Лайтхаус" - со Сбербанком и ВТБ, ООО "Атомайз" - с Росбанком и Совкомбанком.
Санкции против компаний группы "Эшелон" в США объяснили якобы их причастностью к торговле подсанкционной технологической продукцией.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
21 марта, 17:08
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСШАОАЭМинистерство финансов СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБ
 
 
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